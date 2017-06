Jövő pénteken tárgyalhatják újra a plakáttörvényt

2017. június 17. 09:31

Akár már jövő pénteken, rendkívüli ülésen tárgyalhatja újból a plakáttörvényt az Országgyűlés - értesült a Magyar Idők kormánypárti forrásból.

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozását és az átlátható kampányfinanszírozás biztosítását célzó jogszabályt Áder János köztársasági elnök csütörtökön küldte vissza a Háznak, mivel álláspontja szerint a normaszöveg ellentmondásos, értelmezhetetlen és végrehajthatatlan rendelkezéseket tartalmaz. Mindez azért fordulhatott elő, mert a törvény kétharmados többséget igénylő passzusait szerdán nem fogadta el az Országgyűlés, csak az egyszerű többséget igénylő szakaszokat. Az államfő pénteken közzétett levelében arra kérte a képviselőket, hogy a törvényt teljes egészében tárgyalják újra.

Ezzel szemben a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt aláírta Áder János. Döntését azzal indokolta, hogy a parlamentben kedden elfogadott jogszabály nem befolyásolja azoknak a szervezeteknek a tevékenységét, amelyek 7,2 millió forintnál több külföldi támogatást kapnak, csupán további adminisztrációs kötelezettségük keletkezik – írja a szombati Magyar Idők.

– A Fidesz–KDNP frakciója nem adja fel azt a célt, hogy az úgynevezett plakáttörvény kétharmados rendelkezéseit is megszavazza a parlament – mondta el az Országgyűlés elnöke csütörtökön az InfoRádió Aréna című műsorában. Kövér László közölte: a sarkalatos törvényi részek el nem fogadása miatt értelmetlen betűhalmaz lett a megszavazott törvény. A házelnök megjegyezte, a plakátolás korlátozása abba az irányba hat, hogy lehetőség szerint szűkítsék időben a politikai kampányok terét. Továbbá ez nyilvánvalóan szűkíti azt a lehetőséget is, hogy egy politikai párt valamilyen gazdasági érdekcsoport lekötelezettjévé váljon. A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény kapcsán arról beszélt, hogy egy legitim törvényhozási aktus született, a törvényt mindenkinek be kell tartania, illetve be kell tartatnia.

hirado.hu - Magyar Idők