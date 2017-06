Donald Trump megérkezett Camp Davidbe

2017. június 18. 08:28

Donald Trump amerikai elnök először tölti a hétvégét a marylandi Camp Davidben lévő elnöki rezidencián.

Csaknem öt hónappal elnöki beiktatása után szombaton először utazott a hétvégére Donald Trump és családja Camp Davidbe, a mindenkori amerikai elnökök hétvégi rezidenciájára. Az amerikai elnök a hétvégéket eddig rendszerint vagy a floridai Palm Beachen lévő Mar-a-Lago nevű birtokán, vagy a New Jerseyben lévő egyik golfpályáján szokta tölteni. Camp Davidet ugyanis – mint egyszer újságíróknak kifejtette – túlságosan is “rusztikusnak” találta.

Trump a first ladyvel és a kisfiukkal, Barronnal utazott, s társaságukban van van Victor és Amalija Knavs, Melania Trump édesapja és édesanyja is. A szlovéniai születésű Melania Trump szülei a New York-i Trump-toronyban élnek, de várhatóan időszakosan a Fehér Házban lesznek.

Camp David Washingtontól mintegy száz kilométernyire északnyugatra, a marylandi Catoctin-hegységben fekszik. Az ottani üdülő a mindenkori amerikai elnökök pihenését szolgálja, ám helyszíne volt sok jelentős politikai tárgyalásnak is. Franklin Roosevelt amerikai elnök például 1943-ben itt tekintette át Winston Churchill brit miniszterelnökkel a normandiai partraszállás terveit. Jimmy Carter volt amerikai elnök pedig itt is tárgyalt az egyiptomi és az izraeli vezetőkkel a békekötésről és 1978 őszén itt írta alá a híres Camp David-i megállapodást Anvar Szadat akkori egyiptomi elnök és Menáhem Begin, akkori izraeli kormányfő.

A Camp David-i üdülőben minden megtalálható, amire az amerikai elnöknek szüksége lehet. Külön házak állnak rendelkezésre a munkatársaknak, a hadsereg és a biztonsági szolgálat tagjainak és mintegy 12 kisebb épület várja az elnöki vendégeket. Teniszpályák, fűtött úszómedence, tekepálya és moziterem is van a területen. Az épületegyüttest a tengerészgyalogság védi.

A Camp David-i hétvégi rezidenciát Franklin D. Roosevelt elnök használta először, 1942-ben. John F. Kennedy és Lyndon B. Johnson elnök ritka vendég volt, Richard Nixon és Ronald Reagan viszont rendkívül kedvelte Camp Davidet.

