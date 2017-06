A jogosultak kétharmada még mindig nem szavazott

2017. június 18. 18:43

A választásra jogosultak 35,33 százaléka adta le vasárnap délután öt óráig a szavazatát a francia nemzetgyűlési választások második fordulójában.

Öt évvel ezelőtt a második fordulóban 21,41 százalék szavazott délelőtt.

Ha a tendencia a nap folyamán nem változik, rekordméretű lesz a távolmaradás, s a választók alig 45 százaléka járul estig az urnákhoz.

Elsöprő győzelemre számítanak

A felmérések szerint az egy hónappal ezelőtt államfővé választott Emmanuel Macron A Köztársaság lendületben (LREM) nevű mozgalmának az első fordulóban elért nagyarányú győzelme után a második forduló egyetlen kérdése, hogy milyen arányú lesz az elnöki többség az alsóházban. Az alacsony részvétel az elnök pártját segíti, amelynek az 577 fős alsóházban 440-470 képviselője, azaz 75-80 százalékos többsége lehet.

Az elmúlt hat hétben negyedik alkalommal választanak a franciák, de a választási kampány a hagyományos pártoknak az elnökválasztást megelőző előválasztásai miatt egy évvel ezelőtt megkezdődött, s a francia választók láthatóan elfáradtak. A távolmaradásban az is szerepet játszhat, hogy a felmérések szerint a franciák az államfő pártjának nagyarányú győzelmét megváltozhatatlan tényként kezelik.

Franciaország tengerentúli területein és megyéiben, illetve a nem Európában tartózkodó, megközelítőleg másfél millió választópolgár számára közép-európai idő szerint már szombat délben megkezdődött a választás. Az anyaországban vasárnap reggel nyolc órakor nyitottak ki a szavazóhelyiségek. Az urnákat a kisebb szavazókörökben este 6 órakor zárják le, a nagyvárosokban este 8 óráig lehet szavazni.

Macron felesége nélkül érkezett

Emmanuel Macron délelőtt szavazott az észak-franciaországi Le Touquet üdülővárosban, a korábbi négy voksolással ellentétben ezúttal egyedül, felesége nélkül jelent meg. A délelőtti órákban a volt államfők, Francois Hollande és Nicolas Sarkozy, valamint a pártok vezetői is mind leadták szavazatukat.

Pártja első fordulós győzelme után Emmanuel Macron arra számíthat, hogy a választók megerősítik az egy hónappal ezelőtti elnökválasztás eredményét, aminek köszönhetően az elnök a nemzetgyűlés támogatásával már a nyáron beindíthatja legfőbb reformjait: a munkajog lazítását a munkanélküliség csökkentése érdekében, a közélet erkölcsössé tételét célzó törvényeket és alkotmánymódosítást, valamint a terrorfenyegetettség miatt a 2015. november 13-i párizsi merényletsorozat éjszakáján bevezetett rendkívüli állapot hatodik meghosszabbítását, majd azt követően az új terrorellenes törvényt, amelynek célja, hogy november 1. után véget érjen a rendkívüli állapot.

Délután ötig a jogosultak 35,33 százaléka adta le voksát

Délután öt óráig a választásra jogosultak 35,33 százaléka adta le voksát a francia nemzetgyűlési választás második fordulójában.

Az Elabe francia közvélemény-kutató becslése szerint a részvétel az urnák zárásáig 42 százalékos lesz, az Ipsos/Sopre Steria cég előrejelzése ennél kicsit nagyobb, 43 százalékos részvételt jósol.

Ez is elmarad azonban csaknem hat százalékponttal a két héttel ezelőtti első forduló 48,7 százalékos részvételi arányától, és több mint 10 százalékponttal a 2012-es választástól, amikor is 55,4 százalékos volt még a második fordulóban is a részvételi arány.

A Reuters brit hírügynökség megjegyzi, hogy a francia belügyminisztérium adattára alapján a most vasárnapi nemzetgyűlési választáson a lakossági “aktivitás a legpasszívabb” húsz év óta.

hirado.hu - MTI