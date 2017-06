Hőségriadók és tüzek Európa-szerte

2017. június 18. 21:08

Horvátországban is erdőtűz pusztít. A tengerparti üdülőövezet, Podgora környékén ki kellett telepíteni a lakosság egy részét. Több szállodából is kimenekítették a vendégeket. Kaliforniában is ég a bozót, de ott nem veszélyeztet épületeket a láng. Spanyolországban és Marokkóban pedig rendkívüli hőségriadót kellett elrendelni, a helyenként 42-43 fokos kánikula miatt.

Több mint kétszáz tűzoltó küzd a lángokkal és próbálja menteni az üdülőparadicsomot. Szinte kilátástalan a harc, a helyenként 100 kilométer per órás széllökések miatt gyorsan terjednek a lángok. A viharos szél lehetetlenné teszi a légi oltást.

Podgorát és közvetlen környezetét lekapcsolták az elektromos hálózatról, nehogy a feszültség alatt lévő vezetékek vagy trafók újabb tüzeket gyújtsanak. A Makarska és Vrgoran közötti utat pedig lezárták.

Az Egyesült Államokban, Kaliforniában is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók. Egy Los Angeles-től északnyugatra fekvő tó közelében több mint 200 hektáros területen gyulladt meg a növényzet. Lakott területeket, vagy forgalmas utakat egyelőre nem veszélyeztetnek a lángok, de több kisebb épület már megsemmisült. A tűzoltók dolgát nehezíti, hogy a területen kevés az út, az viszont a segítségükre van, hogy a közeli tóból tudnak vizet vinni az oltáshoz.

Spanyolországban eközben 3. napja kánikula kínozza a Madrid környékén élőket. Helyenként 43 fokot mutatnak a hőmérők.

Még a helyieket is megterheli az ilyenkor szokatlan hőség. Aki csak tud, megpróbál valahogyan enyhülést keresni, a nagyvárosban azonban ez nem egyszerű feladat.

A turisták is inkább a templomokat és a múzeumokat keresik fel, azokban általában hűvösebb van. Több külföldinek viszont a kánikula is érdekes élmény.

De nem csak a fővárosban okoz gondokat a meleg. A meteorológiai szolgálat 24 tartományra adott ki narancs színű, vagyis másodfokú hőségriasztást. Arra kérnek mindenkit, ne vegye félvállról a figyelmeztetést. Ennek ellenére már több tucatnyian kerültek kórházba a hőség miatt.

Nem messze onnan, az észak-afrikai Marokkóban talán még rosszabb a helyzet. A meteorológiai intézet az egész királyságra figyelmeztetést adott ki.

Hétfőig nem is várnak enyhülést. A szakértők különös óvatosságra intettek mindenkit a tüzekkel kapcsolatban, a hőséghez ugyanis most napokig 60-80 kilométeres szél is párosul.

hirado.hu -M1 Híradó