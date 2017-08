Veszíthet Spanyolország a terrortámadások miatt

2017. augusztus 18. 20:50

Míg 2015-ben Spanyolország volt a legnépszerűbb úti cél a turisták körében az unióban az Eurostat adatai szerint, valószínűleg a következő néhány hétben visszaesés tapasztalható majd. A hotelekben sorra mondják vissza a hétvégére szóló foglalásokat, és rövidtávon a szakértő szerint sem lesz nagy turistatömeg Barcelonában.

Háromnapos gyászt hirdettek pénteken Spanyolországban. Délben egyperces néma csendet tartottak a La Ramblán a spanyol miniszterelnök és a király jelenlétében. Emellett a spanyol és a német labdarúgó-mérkőzések is egyperces gyászszünettel kezdődnek, és fekete karszalagot viselnek majd a futballisták a mérkőzések alatt. Félárbócra eresztik az FC Barcelona klubjának zászlóit is.

VI. Fülöp spanyol király (k), Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök (k, balról) és Carles Puigdemont katalán elnök (k, jobbról) a résztvevőkkel közösen egyperces néma csenddelaz áldozatok emléke előtt az ezen a napon a katalán fővárostól mintegy 120 kilométerre, délre fekvő Cambrilsban és az előző napon a barcelonai Las Ramblas nevű utcában elkövetett gázolásos merényletet követően Barcelonában 2017. augusztus 18-án. A cambrilsi gázolásban hét ember megsebesült, a rendőrség a robbanómellényeket viselő öt elkövetőt agyonlőtte. Az előző napi terrortámadásban legkevesebb tizennégy ember életét vesztette, mintegy nyolcvannyolcan megsebesültek. A katalán kormány szerint a két merényletnek köze van egymáshoz. (MTI/AP/Francisco Seco) VI. Fülöp spanyol király (k), Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök (k, balról) és Carles Puigdemont katalán elnök (k, jobbról) a résztvevőkkel közösen egyperces néma csenddelaz áldozatok emléke előtt az ezen a napon a katalán fővárostól mintegy 120 kilométerre, délre fekvő Cambrilsban és az előző napon a barcelonai Las Ramblas nevű utcában elkövetett gázolásos merényletet követően Barcelonában 2017. augusztus 18-án. A cambrilsi gázolásban hét ember megsebesült, a rendőrség a robbanómellényeket viselő öt elkövetőt agyonlőtte. Az előző napi terrortámadásban legkevesebb tizennégy ember életét vesztette, mintegy nyolcvannyolcan megsebesültek. A katalán kormány szerint a két merényletnek köze van egymáshoz. (MTI/AP/Francisco Seco)

Spanyolország egy emberként gyászol

Csütörtök délután Barcelona központjában egy feltételezett dzsihadista kisteherautójával gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket. Az elkövetőnek sikerült megszöknie. A merényletet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára.

Emellett péntekre virradóra Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el. A hat civilt és egy rendőrt megsebesítő támadást ugyanúgy hajtották végre, mint a barcelonait, így kapcsolatot feltételeznek a két terrorcselekmény között. A támadást részben meghiúsító rendőrség négy terroristát agyonlőtt, egy ötödiket megsebesített, aki később belehalt sérüléseibe. A merényletekkel összefüggésben már négy gyanúsítottat vettek őrizetbe.

A hotelek nem számolnak nagy kieséssel

Németh Orsolya, a Hotel Madanis értékesítési vezetője a hirado.hu-nak elmondta, annak ellenére, hogy az épület az FC Barcelona futballklubja mellett van, és habár az élvonal új bajnoki idénye éppen pénteken este kezdődik a Leganés-Alavés mérkőzéssel, reggel óta szinte folyamatosan csörög a recepción a telefon, hogy lemondják a foglalásokat.

„Délig úgy húsz lemondást kaptunk. Mivel ez egy egészen rendkívüli eset, úgy döntött a hotel vezetése, hogy a vendégeknek visszatéríti a foglalás egész összegét” – mondta Orsolya.

A vezető hozzátette, nem gondolja, hogy hosszútávon visszaesik a turisták száma, hiszen a belső turizmus a futball miatt szinte soha nem áll le.

„A stadionban nagyjából 98 ezer férőhely van, és a meccsek állandóan teltházasok. A hétvégén nagyjából hetven százalékos lesz a hotel telítettsége. Beszéltem több kollegával, akik más hotelekben dolgoznak, és itt úgy tapasztaljuk, hogy azok mennek most haza, akiknek amúgy is most indul haza a gépe, viszont akiknek mára szól a foglalásuk, ők lemondják” – ecsetelte.

A kórházakban még elég nagy a káosz, ezért, miután lejár a munkaideje, Orsolya délután ellátogat valamelyik környékbeli kórházba, hogy segítsen a sebesülteknek szót érteni az ápolókkal, illetve, hogy megtalálják családjukat.

A kiesést kompenzálhatja a belső turizmus

Az Eurostat felmérése szerint az unióban 2015-ben Spanyolország volt a legnépszerűbb úti cél a turisták körében, ezt követte Franciaország, Olaszország, és az Egyesült Királyság.

Napfürdőzők az északnyugat-spanyolországi Sanxenxo tengerparti strandján. (MTI/EPA/Salvardor Sas) Napfürdőzők az északnyugat-spanyolországi Sanxenxo tengerparti strandján. (MTI/EPA/Salvardor Sas)

Abszolút értékben a legmagasabb nemzetközi turisztikai bevétellel 2014-ben Spanyolország – 49 milliárd euró – és Franciaország – 43,2 milliárd euró – rendelkezett, ez azóta sem változott sokat.

„Jelenleg Spanyolország a legkeresettebb üdülőhely, ha az uniót tekintjük. Igaz, a kétezres évek elején Franciaországba többen jártak, de Spanyolország akkor is tartotta a nagyjából 200 millió vendégéjszakát. Azóta ez a szám erőteljesen megnőtt, most hozzávetőleg 250 millió vendégéjszakát töltenek a turisták Spanyolországban” – mondta a turisztikai újságíró.

Kiss Róbert Richárd bizonyos abban, hogy az elmúlt napokban történt események csak rövidtávon éreztetik majd hatásukat a turizmus szempontjából. A szakértő szerint ez azért lehetséges, mert a belső turizmus – többek között a labdarúgás, vagy a látványosságok miatt – nem áll le, illetve Barcelona, és Párizs is az erős turisztikai márkának számítanak.

Nem mindegy a turisztikai márka

„Egyiptomban, vagy Tunéziában a terrortámadások miatt nagyon megcsappant a turisták száma, és ez gazdaságilag nagyon meg is viselte ezeket az országokat, hiszen rengetegen élnek a turistákból ezeken a területeken. Hurghadát például kimondottan a külföldi turistáknak építették, tehát nem valószínű, hogy a belső turizmus kompenzálni fogja a külföldi turisták hiányát” – világított rá az újságíró.

Emellett Kiss Róbert Richárd hozzátette, az emberek sokkal könnyebben mondják le az egyiptomi, vagy tunéziai utazásukat, de azért ez függ attól is, hogy milyen gyakran történnek ilyen tragikus események, illetve, hogy milyen messze utaznak, és mennyire erős az úti cél turisztikai márkája.

Egyiptommal szemben Spanyolország kisebb részben támaszkodik a turizmusra, így ha ideiglenesen lehet is kiesést tapasztalni, az éves számokban ezt majd nem lehet látni.

„Spanyolország gazdasága hamarabb bepótolja ezeket a kiseséseket, mint mondjuk Egyiptom, de ha például megnézzük, a párizsi terrortámadás után a szilveszteri foglalások száma 50 százalékkal esett vissza, azonban év végére a bevételek és a számok alapján az előző évhez képest nem lehetett visszaesést tapasztalni” – zárta szavait Kiss Róbert Richárd.

A két spanyolországi gázolásos esetek előtt 2007 óta összesen tizenkétszer történt ilyen terrorcselekmény: 2007-ben Nagy-Britanniában, 2014-ben Franciaországban egy nap eltéréssel Dijonban és Nantes-ban, 2016-ban Franciaországban Nizzában, majd Németországban Berlinben, idén március 22-én Londoban, 23-án pedig Begiumban, Antwerpenben, áprilisban Svédországban, Stockholban, június 3-án és 19-én szintén Londonban. Még ugyanazon a napon Párizsban a Champs-Elysée-n egy autó szándékosan egy rendőrségi konvoj élén haladó furgonba rohant, és legutóbb augusztus 9-én Párizs egyik elővárosában, Levallois-Perret-ben egy férfi szándékosan katonák közé hajtott.

