Jön a sztrájk a Tesconál

2017. augusztus 18. 20:52

Szakszervezetek között feszülő ellentétek nehezítik a tescósok érdekérvényesítését.

Megnőtt az esélye, hogy szeptember elején lebénul a teljes Tesco-hálózat: az áruházláncnál törvényesen létrehozott sztrájkbizottság péntek délután nem fogadta el a multicég által felkínált, és sebtiben kommunikált szeptemberi béremelés lehetőségét, amely 11-17 ezer forintos bruttó többletet kínál a dolgozóknak – tudta meg a Magyar Idők. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Sáling József, aki nem tagja a sztrájkbizottságnak, pénteken délután megtévesztő módon nyilatkozta több portálnak, miszerint megállapodás körvonalazódik a lánccal, erre azonban semmilyen felhatalmazása nem volt, ráadásul nyilatkozata nem felel meg a valóságnak.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete által koordinált sztrájkkészültség továbbra is érvényben van, az egységes tiltakozáshoz ráadásul az áruházlánc győri office-központja is csatlakozott, vagyis már nem csak a fizikai munkavállalók, hanem a pénzügyekkel foglalkozó munkatársak is leteszik a munkát az elkövetkező időszakban.

A teljes áruházláncnál leállhat a működés

A jövő héten csütörtökön bejelentheti a Tesconál működő sztrájkbizottság, mely napon várható először, hogy a teljes áruházláncnál leáll a működés. A vállalat által péntek délután bejelentett, szeptembertől tervezett bruttó 11 ezer forintos béremelést ugyanis az áruházi dolgozók egységesen nem fogadják el – értesült a Magyar Idők. Megtudtuk, a sztrájkbizottsággal történt hivatalos tárgyalást megelőzően a Tesco soron kívül megegyezett az emelésről a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnökével, Sáling Józseffel, ez azonban egyik fél szempontjából sem volt jogszerű.

A Tesco ugyanis nem vette figyelembe, hogy a sztrájkbizottsággal nem született hivatalos egyezség, hanem közleményben tudatta: majdnem minden, teljes munkaidőben dolgozó, aktív áruházi és logisztikai központi munkavállaló fizetése legalább további bruttó 11 ezer forinttal növekszik szeptembertől. Ígéretük szerint a jövő hónaptól a teljes munkaidős alkalmazottak közül senki sem keres 176 ezer forintnál kevesebbet a láncnál, amivel összesen – egyes munkatársak esetén – 18,9 százalékos éves szintű emelést valósítanak meg.

Ahogy arról korábban írunk, a Tesconál bérfejlesztést hajthatnak végre.

Magyar Idők, hirado.hu