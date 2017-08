Trump megvált stratégiai főtanácsadójától

2017. augusztus 18. 21:21

Donald Trump amerikai elnök megvált stratégiai főtanácsadójától, Steve Bannontól.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője közleményben jelentette be, hogy "A Fehér Ház kabinetfőnöke, John Kelly és Steve Bannon közös megegyezéssel megállapodott abban, hogy a pénteki az utolsó munkanapja Steve-nek" a Fehér Házban. A közlemény leszögezte: "hálásak vagyunk munkájáért és a legjobbakat kívánjuk neki". Steve Bannon várható eltávolításáról a közlemény megjelenése előtt percekkel a The New York Times című lap adott hírt. A lap információi szerint a stratégiai főtanácsadó már augusztus 7-én benyújtotta lemondását, amelyet a héten akart bejelenteni, de a Charlottesville-ben történtek miatt elhalasztotta.

Steve Bannon helyzete régóta bizonytalan volt, keddi sajtóértekezletén - újságírói kérdésre válaszolva - maga Donald Trump fogalmazott úgy, hogy Bannon "barát... aki nagyon későn kapcsolódott be a választási kampányba" és "majd meglátjuk, mi történik vele". A főtanácsadó eltávolításáról szóló sajtóhírek és elemzések akkor erősödtek fel és váltak gyakoribbá, amikor John Kelly volt belbiztonsági miniszter lett a Fehér Ház kabinetfőnöke. A The New York Times értesülései szerint Kelly a kinevezése óta állítólag folyamatosan egyeztetett Trumppal Bannon munkájáról, ám az elnök húzódozott a tanácsadó eltávolításától, attól tartva, hogy elveszítheti azt a széles támogatói-szavazói bázist, amely Bannonban látta a tavalyi választási siker egyik kulcsát.

A stratégiai főtanácsadó - szintén sajtóhírek szerint - állandó vitában állt az elnök többi tanácsadójával, köztük Trump vejével, Jared Kushnerral, és támadta Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadót is. A héten a The American Prospect című liberális folyóirat alapító-főszerkesztőjével telefonon beszélgetve Bannon élesen bírálta kollégáit a Fehér Házban, konkrétan megnevezve Gary Cohnt, a Gazdasági Tanács igazgatóját is, valamint a többi között kifejtette, hogy az Egyesült Államok "gazdasági háborúban áll Kínával", és az észak-koreai válságnak "nem lehetséges katonai megoldása". A folyóirat szerdán este internetes portálján nyilvánosságra hozta a telefonbeszélgetést. James Mattis védelmi miniszter csütörtökön cáfolta, hogy Bannon véleménye a kormányzat álláspontja volna.

A 63 éves Bannon korábban a Breitbart News jobboldali hírportál vezetője volt, azt megelőzően pedig a Wall Streeten dolgozott bankárként. A Politico című lap értesülései szerint azt tervezi, hogy visszatér a Breitbart Newshoz. A Politico idézi a Breitbart egyik szerkesztője, Joel Pollak Twitter-üzenetét is arról, hogy mi várható, ha Bannon visszatért a portálhoz. "Háború" - írta Pollak.

Az első sajtókommentárok és elemzések azt hangsúlyozzák, hogy Bannon elbocsátása a az eddigi legmagasabb szintű változtatás volt a Fehér Házban zajló személycserék sorában.

mti