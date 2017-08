Az Erzsébet-alapítvány visszautasítja a vádakat

2017. augusztus 18. 21:35

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a sajtóban megjelent "téves és félrevezető állításokkal szemben" nem az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) a szervezete, továbbá a sajtóhírekben említett ügyvédi irodának nincs köze az alapítvány gazdálkodásához - írta a szervezet pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az Erzsébet-alapítvánnyal kapcsolatban a 24.hu portál pénteki cikkében a többi közt azt írta: Hornyák Tibor, a szervezet főtitkára mellett az Emmi egyik államtitkárának fia is fontos pozícióban van az Erzsébet-táborok pénzügyi irányításában. Arról is írtak, hogy egy ügyvédi irodának is jutott feladat: az, hogy a költségvetésből származó több mint 40 milliárd forintos működési és ingatlanfelújítási keret közbeszerzéseit lebonyolítsa.

Az alapítvány kiemelte: az ingatlanfelújítási keret közbeszerzéseit nem a cikkben említett ügyvédi iroda, hanem a közbeszerzésekről szóló törvény szerint “kivételi körbe tartozó szolgáltatás lévén versenyeztetési eljárással kiválasztott” közbeszerzési tanácsadó cég végzi.

Saját bevételeiből és a gyermeküdültetési kormányzati támogatásból gazdálkodnak

Hangsúlyozták továbbá: az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a kizárólagos tulajdonában álló Erzsébet Táborok Kft.-vel együtt saját bevételeiből és a gyermeküdültetési kormányzati támogatásból gazdálkodik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az alapítvány a gyermektáboroztatási feladatok hosszú távú megvalósításáért hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban kötött szerződést az Erzsébet Táborok Kft.-vel. Az eljárást “valamennyi illetékes hatóság ellenőrizte, szabályosnak és törvényesnek találta” – írták.

Közleményükben felidézték: az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az Erzsébet-táborok programjaival kapcsolatos feladatokat látja el az Erzsébet-programról szóló törvény 2016-os módosításának értelmében. Azt írták: a magyar gyermekek üdültetését az egyházi alapítvány közfeladatként végzi “a kormány gyermeküdültetésre fordítandó támogatásának köszönhetően, az alapítvány kuratórium felügyeletével, törvényesen és jogszerűen”.

Turnusonként több mint 2500 gyermeket fogadnak a fonyódligeti és zánkai táborba

Ismertették: az Erzsébet Táborok Kft. üzemelteti a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-tábort, amelyekben turnusonként több mint 2500-an vannak. Kitértek arra is, hogy az alapítvány elutasítja azokat a “túlzó és elferdített” állításokat, amelyek azt sugalmazzák, hogy a táborok “katonai objektumokhoz” hasonlítanak. Ezzel szemben – írták – az alapítvány minden szükséges intézkedést megtesz a táborozók biztonságáért, a többi között 24 órás orvosi felügyelettel, vízi mentők együttműködésével, valamint a sajtóban említett biztonsági kerítéssel és állandó biztonsági szolgálattal. Jelezték: egyebek mellett az ismeretterjesztő és élményprogramok szervezése, a napi ötszöri étkezés biztosítása is az üzemeltetést végző Erzsébet Táborok Kft. feladata.

A nap folyamán az MSZP és az Együtt is közleményben bírálta az alapítvány tevékenységét.

hirado.hu - MTI