NB I - Megszerezte első győzelmét a Debrecen

2017. augusztus 18. 21:47

A Debreceni VSC megszerezte első győzelmét a labdarúgó OTP Bank Liga új idényében: a hajdúságiak 4-1-re nyertek a vendég Vasas ellen a hatodik forduló pénteki játéknapján.

OTP Bank Liga, 6. forduló:

Debreceni VSC-Vasas 4-1 (4-0)



Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3634 néző, v.: Iványi gólszerzők: Tőzsér (27., 43., előbbit 11-esből), Mengolo (30.), Varga K. (36.), illetve Szivacski (66.)

sárga lap: Szivacski (70.)



Debreceni VSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi - Varga K. (Tabakovic, 78.), Jonanovic, Tőzsér, Bódi (Csősz, 85.), Mengolo (Tisza, 69.) - Könyves



Vasas FC: Kamenar - Burmeister, Vaskó (Manjrekar, a szünetben), Ristevski - Szivacski, Berecz, Vida, Hangya (Vogyicska, a szünetben) - Murka, Ádám (Remili, a szünetben), Kulcsár T.



A találkozó első huszonöt perce eseménytelenül telt, majd a folytatásban a DVSC szűk húsz perc alatt négyszer is bevette a Vasas kapuját. A vendégek védelme nem találta a hazaiak játékának ellenszerét, így a debreceniek még újabb gólokat is szerezhettek volna az első félidőben.



A szünetben a Vasas vezetőedzője, Michael Oenning kihasználta mindhárom cserelehetőségét, ám ettől sem lett sokkal jobb a piros-kékek játéka, így a második félidőben csupán a szépítésre futotta a fővárosiak erejéből, ráadásul Murka Benedek sérülése miatt az utolsó 25 percet tíz emberrel játszották le. Az ekkor már sokkal mérsékeltebb teljesítményt nyújtó DVSC ilyen arányban is megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

MTI