Több ezer háztartás áram nélkül Dél-Csehországban

2017. augusztus 19. 10:53

Több ezer háztartás maradt áram nélkül Dél-Csehországban a hatalmas esővel kísért szélvihar következtében, amely szombatra virradóra söpört végig a régión - jelentette a prágai közszolgálati rádió.

Komoly problémák vannak a közlekedésben is. Többtucatnyi helyen fák, villanyoszlopok dőltek a sínekre, így kora délelőtt mintegy harminc vonalon megszakadt a vasúti közlekedés. Nem közlekedett a gyorsvonat Ceské Budejovice és az ausztriai Linz között, s az utasokat autóbuszokkal szállították osztrák területre.



Hasonló a helyzet a közutakon is, ahonnan elsősorban a kitört fákat kell eltávolítani.



A szélvihar számos helyen a villanyvezetékeket is megrongálta - csak a magasfeszültségű vezetékeken 45 helyen van probléma -, ezért a szombat délelőtti órákban mintegy 6-7 ezer háztartás volt áram nélkül a régióban - jelentette Vladimír Vácha, az E.ON áramszolgáltató szóvivője. Vácha szerint az áramszolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyzet vasárnap reggelig rendeződjön. A helyi vezetékeket még a szombati nap folyamán megjavítják - szögezte le a szóvivő.



Martin Sviták, a dél-csehországi tűzoltóság igazgatóhelyettese a rádiónak azt mondta, hogy éjszaka mintegy 250 esetben riasztották a tűzoltókat és hívták őket segítségül. Hasonló, de kisebb problémák voltak az éjjeli szélvihar miatt a Karlovarsky és a Pilseni régióban is. A tűzoltóság jelentése szerint azonban itt az áramszolgáltatás csak néhány helyen szakadt meg, s a közutakat szombaton kora délelőtt már megtisztították a ledőlt fáktól, oszlopoktól. A szélvihar kitépte fák sok helyen kárt tettek az alattuk parkoló autókban is.

MTI