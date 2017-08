Augusztus 20. - Szita: Szent István megtart

2017. augusztus 20. 12:30

Szent István mindig is megtartotta a magyarságot, s megtartja a jövőben is, ha az ő helyes útját választjuk - hangoztatta Kaposvár polgármestere az államalapító király tiszteletére a somogyi megyeszékhelyen tartott ünnepségen vasárnap.

Szita Károly (Fidesz-KDNP) a város központjában, a Kossuth téren mondott beszédében a hitünk megtartásának, a keresztény Európáért, benne a hazánkért való kiállásnak, a határok megvédésének szükségességére és arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad engedni azoknak, akik "el akarnak veszejteni bennünket".



Szent István megtart, ha a bizodalmunk nemcsak a saját karunk erejében, hanem a közösségeinkben is ott van, ha képességeink legjavát használjuk nap mint nap, ha nem feledjük soha és továbbadjuk gyermekeinknek az édesanyáinktól tanult imádságainkat, ha Isten és a haza mellett a család a legfontosabb számunkra - fogalmazott a politikus.



Szita Károly Szent Istvánt méltatva kiemelte, hogy a szentté avatásakor a katolikus egyházfő által az egész világ elé példaként állított uralkodó olyan korszakban lett a magyarok vezetője, amikor éppen csak véget ért az európai népvándorlás, formálódtak a régi és az új államok, s igazán fontos volt, milyen utat választ egy nemzet, hogy ne tűnjön el a történelem forgatagában.



"Ő a legjobbat választotta népe számára, a legjobbat alkotta államszervezetben, a legjobbat a népét megvédeni képes hadseregben, miközben szellemet és bölcsességet hagyományozott oly kedves fián keresztül valamennyi apára és fiúra" - mutatott rá. Hozzátette, példázata, erős jobbja itt van ma is: kormányoz bennünket, irányt mutat, de egyben figyelmeztet is.



A polgármester arra kérte a főtéren összegyűlt hallgatósága tagjait, lássák meg Istvánban azt az államférfit, aki helyes irányba tereli gondolataikat, cselekvéseiket.



"A magyarság a történelme során mindig csak akkor cselekedett helyesen, amikor Szent István keresztény hitét, szigorúan szervezett államiságát egyaránt követte" - fogalmazott a városvezető.



Szita Károly kiemelte: nem szabad feledni, hogy "ezer esztendő múlása, történése, öröme és bánata csörgedezik ereinkben, ezer esztendő, amelyet most meg kell védenünk, meg kell óvnunk".



"Legyünk mint voltunk: Szent István büszke, áldozatos népe, hozzunk áldozatot hazánkért, családunkért, közösségeinkért, ha kell, álljunk ellen a kísértésnek, nehogy a könnyűt, a rosszat válasszuk, mert ránk akarják erőszakolni, vagy mert hangoskodók ordítozásai elnyomnák a Szent István-i bölcsesség békés, halk, de határozott hangját" - mondta.



A polgármester arra buzdította az egybegyűlteket, hogy legyenek büszke magyarok, büszkék történelmünkre, hőseinkre, szellemóriásainkra, gyakran uralkodóinkra, vagy vezetőinkre az ezer esztendő során.



"Legyünk büszkék arra, hogy ötszáz év után ismét mi, magyarok vagyunk azok, akik védjük a keresztény Európát a pusztulás fenyegetésétől akkor is, ha Európa felelőtlenül viseltetik maga és hagyományai iránt" - fűzte hozzá.



A kaposvári Kossuth téren vasárnap katonai tiszteletadás mellett vonták fel Magyarország zászlaját, a résztvevők koszorúkat helyeztek el a Szent István-kútnál. A Nagyboldogasszony-székesegyházban szentmisét tartottak.

MTI