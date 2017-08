Augusztus 20. - Kósa: az államalapítás sikertörténet

2017. augusztus 20. 13:27

Igazi sikertörténetnek nevezte az államalapítást a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője vasárnap Debrecenben, a Szent István-domborműnél tartott beszédében.

Kósa Lajos azt mondta, az államalapítók - Álmos, Árpád, Géza, István - teljesítettek egy álmot, amelyben végig hittek.



"Amikor augusztus 20-án Magyarország megünnepli az államalapítás évfordulóját, látjuk: olyan államot alapítottak, amelyik a 21. századig ívelő történelmében, rengeteg viszályt, válságot átvészelve is igazi sikertörténet" - hangoztatta a Fidesz frakcióvezetője.



Kiemelte, Szent István öröksége kötelez bennünket, kijelölte az utat, amit több mint ezer éve bejárt Magyarország: "erős, független, keresztény nemzet és magyar emberek közössége, amely mindig befogadó, de ettől függetlenül mindig figyel arra, hogy a saját kultúráját, karakterét, örökségét, szabadságát megőrizze".



Kósa Lajos a továbbiakban arról beszélt, az az álom beteljesedett, hogy Magyarország "megbecsült, egyenrangú, önálló tagként" van jelen Európa közösségében. Ugyanakkor - tette hozzá - ki gondolta volna még tíz évvel ezelőtt is, hogy "ma Európa határait védi Magyarország a szerbekkel, a horvátokkal, a lengyelekkel, a csehekkel, a szlovákokkal, a románokkal együtt"?



Azért teszi, mert meg kell védeni a szabadságunkat, függetlenségünket, kultúránkat, önazonosságunkat - mondta, majd feltette a kérdést: "ki merte volna azt álmodni, hogy mindezt (...) Brüsszellel szemben kell Magyarországnak és szövetségeseinek megvédeni"?



Kósa Lajos szerint hazánk "vitézül helytáll" ebben a védelemben, senki nem vonhatja kétségbe Magyarország európai hűségét, de hosszú távon nem lehet sikeres Európa megvédése, ha abban nem segítenek a franciák, a spanyolok, a németek, s mindazon népek, "akik e modernkori inváziónak a terheit nyögik".



A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, az ünnep üzenete a mai politikai helyzetre is lefordítható: aki úgy gondolja, hogy nem az ország védelme a fontos, hanem egyfajta felolvadás valami multikultúrában, az azt akarja, hogy Magyarország letérjen a Szent István-i útról, örökségről. Hangsúlyozta, hogy "Magyarország az elmúlt több mint ezer évben a Szent István-i utat járva sikeres ország maradt Európa huzatos szívében".



A kormánypárti politikus szerint azon az úton kell maradni, ami eddig a sikert hozta: "védjük meg szabadságunkat, függetlenségünket, hitünket, kereszténységünket, és azt, hogy a magyarok közössége biztonságban, saját maga tudjon belátása szerint dönteni a sorsáról". Ehhez keresünk szövetségeseket - mondta Kósa Lajos Debrecenben.



Szavai és az ünnepi műsor után a debreceni és a hajdú-bihari önkormányzat, a pártok, a civil szervezetek, a rendvédelmi szervek képviselői megkoszorúzták Szent István domborművét.

MTI