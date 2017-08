Augusztus 20. - Illat- és ízkavalkád a Várkert Bazárnál

2017. augusztus 20. 15:37

A borús idő ellenére is sokakat vonzott vasárnap kora délutánig a Magyar Ízek Utcája és a Mesterségek Ünnepe Budapesten: a Várkert Bazárnál a frissen sült kenyér és szilvalekváros papucs mellett kézműves sörök, mézbor és gyógynövény alapú szörpök, a budai Várban viseletbemutatók és koncertek is várják a látogatókat.

A Magyar Ízek Utcájában felsorakoztatott kínálatban házi sajtok, mézkülönlegességek - chilis, levendulás, fahéjas - paprikalekvár, aranyszalagos lángos, kelt kalács, darázsfészek, mézeskalács és linzerkarika is szerepel.



A Várkert Kaszinó előtt felállított színpadon ételekről, a hozzájuk kapcsolódó történetekről és receptekről hallható beszélgetés, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány sátránál ingyenes vércukorszint- és testösszetétel-méréseket tartanak.



A rendezvényen a Kárpát-medencei tájegységek és nemzetiségek gasztrokultúrája mutatkozik be, a magyar kiállítók mellett Szlovákia, Lengyelország és Csehország három standon kínálja étel- és italkülönlegességeit, a lengyel heringes ételektől a szlovák csapolt sörökön át a cseh knédliig és áfonyás gőzgombócig.



Az érdeklődők százötven kiállító termékeit, az idei Szent István-napi kenyeret, valamint az ország tortáit is megkóstolhatják.



Több kézműves termék is megtalálható az ország és a Kárpát-medence tájairól, például a karcagi birkapörkölt, a gyömbéres kolbász, a szatmári töltött káposzta, az alföldi pásztorleves, a sokacbab vagy a cigánykáposzta.



A résztvevők között élelmiszer-előállítók is szerepelnek, akik lekvárokat, gyógynövénykészítményeket, söröket, borokat, pálinkákat, sajtokat kínálnak. A Kézműves sör utcában tizennégy kézműves sörfőzde több mint százféle terméke található.



A Magyar Ízek Utcájának Védegylete nyolcadik alkalommal szervezi meg az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségek kísérőrendezvényeként a Magyar Ízek Utcáját.

A Magyar Ízek Utcája rendezvény az I. kerületi Lánchíd utcában 2017. augusztus 19-én. MTI Fotó: Mohai Balázs



A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által megrendezett, csütörtök óta tartó Mesterségek Ünnepe a negyedik napon is rengeteg látogatót vonzott. A rendezvény vasárnapi programjában szerepel a Zsikó Zenekar, valamint az Ég-világ zenekar koncertje, viseletbemutatók, a békéscsabai Balassi Táncegyüttes, a Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó Balázs, továbbá a Magyar Dudazenekar fellépése. Délután látható lesz Pályi János Vitéz László bábelőadása.



A 31. Mesterségek Ünnepén több mint nyolcszáz kézműves mester mutatkozik be, a rendezvény középpontjában idén a magyar népi díszítőművészet egyik leggazdagabb területe, a hímzés áll. Az eseményre több mint tíz ország mestereit hívták meg, a díszvendég Mongólia.



A látogatókat idén is egész napos programokkal, táncelőadásokkal, gyermekjátszókkal, koncertekkel várják, többek között Baskíriából, Grúziából és Hondurasból is érkeztek fellépők.

