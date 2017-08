Augusztus 20. - Méltón beszélt az MSZP-s polgármester

2017. augusztus 20. 16:51

Büszkék lehetünk ezeréves államiságunkra - hangoztatta Salgótarján szocialista polgármestere vasárnap az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett városi koszorúzási ünnepségen.

Ezeréves államiságunk méltán tölthet el minket büszkeséggel akkor is, ha a történelem során időről időre csatákat vívtunk önmagunkért, a fennmaradásunkért idegen népekkel is, önmagunkkal is, és akkor is, ha ezek néha fájdalmasak voltak, néha veszteséggel jártak - mondta Fekete Zsolt.



A polgármester kijelentette: Szent István ünnepe az, amikor a leginkább magunkba szívhatjuk "az összetartozás határtalan levegőjét". Ez az az ünnep, amely leginkább büszkeséggel tölt el bennünket, s az esti tűzijáték fényeit nézve talán nemcsak a szórakoztató látványosságot érzékeljük, hanem a bennünk szétáradó érzést is: magyar vagyok - tette hozzá.



A városközponti Szent István téren tartott rendezvényen a politikus kiemelte: első királyunk emléke, dicsősége változatlan maradt az idők során, ő volt az, aki fáradhatatlan munkával egy nemzetből államot szervezett.



Mint mondta, az állam ugyan az évszázadok során formálódott, határai sokszor átrajzolódtak, ám nemzeti tudatunk megmaradt határokon innen és határokon túl is.



"Nagy szükség van arra, hogy mi, tarjániak, mi, magyarok mind vállt vállnak vetve haladjunk előre céljaink felé, ha nem is egyetértésben, de a jó szándékával" - mondta a városvezető, hozzátéve, meg kell őrizni Szent István örökségét, hogy a holnap új lehetőséget jelentsen ebben az országban és Salgótarjánban is.



Fekete Zsolt ünnepi beszédét azzal zárta: Isten éltesse hazánkat, Isten éltesse a 95 éves városunkat, Isten éltesse önöket!

MTI