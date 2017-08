Meghalt a 7 éves kisfiú, aki eltűnt a terrortámadáskor

2017. augusztus 20. 17:24

A spanyol eltűnt személyeket nyilvántartó hivatal vasárnap megerősítette, hogy a barcelonai terrortámadás utáni káoszban eltűnt 7 éves, brit születésű, de ausztrál Julian Cadman életét vesztette – közölte a Daily Mail.

A kisfiú akkor szakadt el édesanyjától, Jumarie-től, amikor csütörtökön egy terrorista furgonnal a tömegbe hajtott Barcelona legforgalmasabb sétálóutcáján a La Ramblán. A merényletnek 13 halálos áldozata volt, a BBC szerint ebből az egyik Julian.

A gyermek 42 éves édesapját a hatóságok az igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállították, miután szombaton megérkezett az ausztráliai Sydney-ből Spanyolországba. Itt halottas ház is üzemel – számolt be a lap.

A Fülöp-szigeteki származású édesanyát jelenleg is kórházban ápolják lábtöréssel, meg is kellett műteni. Az unokahúga esküvőjére érkeztek a katalán városba a fiával. Az egészségügyi intézmény szóvivője szerint több hozzátartozó is vigasztalja a megtört szülőket.

