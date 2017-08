Elindult a mentőegység a tűzijátékra

2017. augusztus 20. 18:19

36 mentőegység, köztük 2 tömeges baleseti mentőegység indul ezekben a percekben a Markó utcai központból.

Az MTVA helyszíni tudósítója hozzátette, hogy az információk szerint vidékről érkezett az alakulat, tehát nem a fővárosból vonják ki az egységet. A Budapestre érkezett csapat miatt vidéken sem lesz hiány.

A vonuló mentőautósok a Bajcsy-Zsiliszky út, Alkotmányutca útvonalon keresztül haladnak a Duna-part fel. A konvoj minden eshetőségre és mindenféle eseményre felkészült, ami egy tűzijáték alatt történhet.

A fővárosi tűzijátékot biztosító mentőautók konvoja halad az V. kerületi Alkotmány utcában 2017. augusztus 20-án. Az Országos Mentőszolgálat 36 pluszkocsit vezényel a helyszínekre. A budai és a pesti oldalon is lesz egy-egy tömegesbaleseti egység is, amely szükség esetén sok sérült egyszerre történő ellátására is alkalmas, egy sátorral, amelyben helyszíni ambulanciát alakíthatnak ki. MTI Fotó: Lakatos Péter

A fővárosi tűzijátékot biztosító mentőautók konvoja várakozik a Markó utcában 2017. augusztus 20-án. MTI Fotó: Lakatos Péter

