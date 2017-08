Augusztus 20 - Lázár: nekünk kell a legjobbaknak lennünk

2017. augusztus 20. 19:44

Ma is aktuális, amit egykor Szent István, majd a két világháború között a magyar politikai elit is megfogalmazott: nekünk kell a legjobbnak lennünk, hogy a legerősebbeké válhassunk itt, Közép-Európában - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Makón.

Szent Istvánnak volt bátorsága, hogy mások előtt olyan utat válaszon Európában, melyen akkor még kevesen jártak - mondta Lázár János a makói önkormányzat ünnepségén.



A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus hangsúlyozta, a magyar kormány is megpróbál Európa számára utat mutatni, amikor azt mondja, hogy nem az internacionalizmusban, a határok teljes fölszámolásában, a nemzeti lét föladásában, hanem az erős nemzetekben látja a harmadik évezred sikerét.



Szent István nemcsak azt választotta, hogy keresztények legyünk, egyházat és államot szervezett, és ezzel meg is erősítette a nemzetet. Sokan vallják, és mi is hihetjük ezt 2017-ben, ha Szent István nem keresztény utat jelöl ki számunkra, nem szervezi meg az államot és az egyházat, akkor ma már nincsenek magyarok a Kárpát-medencében - mondta a miniszter.



Lázár János beszédében a közös értékválasztás fontosságát hangsúlyozta: a pénz önmagában messze nem elég, hogy egy közösség boldog legyen, ehhez arra is szükség van, hogy az emberek értékalapon gondolkodjanak és válasszanak.



"Ma Magyarországon harminc év után először adódik lehetőség arra, hogy közép- vagy hosszú távra tervezzük meg egy közösség, egy város jövőjét. Először kerülünk abba a helyzetbe, hogy nem a megszorítások, hanem a lehetőségek határozzák meg mozgásterünket."



A miniszter szerint "ma már nemcsak a cipőnk orráig nézhetünk, hanem egy kicsit távolabb is". Nagy kérdés, hogy a véres verejtékkel megteremtett lehetőségekkel képes-e a nemzet élni - tette hozzá.



Az ünnepségen átadták az önkormányzat kitüntetéseit, a díszpolgári címeket és a díszdiplomákat. A résztvevők - Farkas Éva Erzsébet (Fidesz-KDNP) polgármester kérésére - egyperces néma csenddel emlékeztek a barcelonai terrortámadás áldozataira.

MTI