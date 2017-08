Pár év alatt elveszíthetjük a szabolcsi almát

2017. augusztus 21. 10:54

Szabolcs megyében található a hazai almatermő terület több mint fele, mintegy 15 ezer hektár. Az almatermesztés közvetlenül 6-8 ezer családnak jelent kiegészítő vagy teljes megélhetést biztosító jövedelmet, és még legalább ugyanennyi háztartás számára teremt munkahelyet. Az ágazat szinte teljes magára hagyatottsága miatt a 10-20 évvel ezelőtt még virágzó almaültetvények döntő része mára siralmas képet mutat: a tőke, a szaktudás és a munkaerő hiánya és más problémák miatt ma elhanyagolt almáskertek tömkelegével találkozunk - írta honlapján a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb).

A termelés színvonala folyamatosan süllyed, az értékesíthető árualapok lassan elfogynak, és tíz éven belül eljuthatunk oda, hogy a mára nagyrészt elvesztett külföldi piacaink mellett a hazai boltokban is a lengyel alma veszi át a magyar alma helyét. Lengyelország almatermelése olyan erőteljesen fejlődik, hogy mára piac- és ármeghatározóvá vált Európában. Ez az EU statisztikájában is meglátszik: az Európai Unió almatermése az utóbbi években 12,0 millió tonna körül alakult, ami 1,5-2,0 millió tonnával több, mint a 2010. évet megelőző időszak termése, illetve amit az EU piaca különösebb piaci zavarok nélkül fel tud venni. Ez döntően a lengyel fejlődésnek tudható be, mely 4,0-4,5 millió tonnára növelte korábbi 2,0-2,5 millió tonnás termését.

A múlt héten rendezett debreceni Farmer Expo Hortico Kertészeti Szakkiállításán az AMC támogatásával nagy területen interaktív standdal képviseltette magát a szabolcsi és szatmári alma, mely az ÉKASZ Alma Terméktanács, a FruitVeB, továbbá kilenc olyan termelői szervezet (TÉSZ) összefogásával jött létre, melyek több ezer almatermelő gazdát képviselnek. a cél az volt, hogy népszerűsítse az egykoron világhírű szabolcsi almát és az almatermékeiket.

