Agrárkamara: kisebb a búzatermés a tavalyinál

2017. augusztus 21. 13:44

A tavalyi rekordtermésnél az idén kevesebb, 5 millió tonna őszi búza került a magtárakba, de így is lesz elegendő a belföldi ellátásra, sőt még exportra is jut, mintegy 2,3 millió tonna - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökségi szóvivője hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli hírfolyamában.

Süle Katalin közölte: a búza minősége térségenként változó volt, összességében azonban nagyon jónak mondható. Az ország nyugati részében volt olyan terület, ahol a búza 60-75 százaléka is malmi minőségű volt, de az alföldi régiókban a búza csak takarmányminőségű lett a szárazság miatt.



Beszélt arról is, kormányzati célkitűzés, hogy minél több étkezési minőségű búza teremjen Magyarországon, mert a magyar gabona nemcsak GMO-mentes, hanem uniós és világszinten is kiváló minőségű, ezért nagyon jól eladható. A takarmánybúza felhasználásához megfelelő állatlétszámra is szükség van, egyensúlyi arányt kell teremteni a két minőség között.



Süle Katalin szerint az idén a kukorica termésátlaga hektáronként 7 tonna lehet átlagosan, de pontos becslét csak később lehet adni, mert - mint mondta - "a betakarításig még a kukorica sokat kinn alszik a szántóföldön". Jelezte azt is, hogy a jó terméshez, még csapadékra lenne szükség.

MTI - M1