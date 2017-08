Felfüggesztik az amerikai vízumkiadást Oroszországban

2017. augusztus 21. 13:50

Felfüggeszti Oroszországban az Egyesült Államok a nem bevándorlási vízumok kiadását, az amerikai külképviseleteken Moszkva által elrendelt létszámcsökkentésre hivatkozva.

A szerdától érvényes döntésről honlapján adott hírt hétfőn az orosz fővárosban működő amerikai nagykövetség. A vízumkiadás a moszkvai diplomáciai képviseleten augusztus 23-tól szeptember 1-ig, a Szentpéterváron, Jekatyerinburgban és Vlagyivosztokban működő konzulátusokon pedig határozatlan ideig - a közlemény szerint az orosz fél által megkövetelt létszámkorlátozás végéig - szünetel majd.



A moszkvai amerikai követség azt is közölte, hogy a konzuli elbeszélgetéseket hétfő reggeltől törölték, azokkal pedig, akik már beadták a vízumigényléshez szükséges irataikat, a későbbiekben közlik majd, hogy miként kérhetnek új időpontot.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva tanulmányozni fogja az általa az orosz hivatalos politikával szemben hangulatkeltő szándékúnak minősített amerikai intézkedést.



"Ezen döntések amerikai szerzői újabb kísérletet tettek arra, hogy az orosz állampolgárok körében elégedetlenséget szítsanak az orosz kormánnyal szemben. Ez egy jól ismert logika, ez azok logikája, aki a színes forradalmakat szervezik" - mondta.



Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy az orosz fél nem kívánja az amerikai állampolgárokra "kiönteni a haragját".



"Ha valaki abban bízik, hogy a rossz példa ragadós lesz, akkor elszámította magát" - hangoztatta az orosz diplomácia vezetője.



Válaszul az Oroszországgal szemben bevezetett amerikai szankciók megszigorítására, valamit orosz diplomaták egy csoportjának tavaly év végén történt kiutasítására Vlagyimir Putyin elnök július végén közölte, hogy az Egyesült Államoknak szeptember 1-jéig 755 fővel kell csökkentenie nagykövetsége és három konzuli képviselete személyzetének létszámát. Az orosz külügyminisztérium érvelése szerint így mindkét országnak egyformán 455 külügyi alkalmazottja marad a másikban.



Megfigyelők szerint Washington erre egyebek között az Egyesült Államokban szolgálatot teljesítő orosz diplomaták szabad mozgásterületének korlátozásával reagálhat. A moszkvai amerikai követség hétfői közleménye szerint az orosz követelésnek megfelelően megkezdődött a külügyi alkalmazottak elutazásának előkészítése.



A Kommerszant című orosz gazdasági napilap értesülései szerint az amerikai ellenlépéseket szeptember elején hirdethetik ki Washingtonban.



Irina Tyurina, a Turisztikai Ipar Oroszországi Szövetségének szóvivője az Interfax hírügynökségnek adott hétfői nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a nem bevándorlási amerikai vízumok beszerzése vidékről akár egy fél évig is eltarthat majd. Ez jelentősen csökkenti majd a tengerentúlra irányuló orosz idegenforgalmat, és le is állíthatja a kiutazást az orosz távol-keleti területekről.



Az orosz statisztikai hivatal (Roszsztat) adatai szerint Oroszországból tavaly 110 ezer turistautat tettek az Egyesült Államokba, ami 5,2 százalékos növekedést jelentett az előző évi adathoz képest. A világ első számú nagyhatalma a 24. helyen szerepelt a orosz utazók legkedveltebb célpontjai között.

MTI