Hat ország fogott össze az európai hiúzok megmentésért

2017. augusztus 21. 13:58

Hat európai ország összefogott a kontinensen élő hiúzok megmentése érdekében.

A 3Lynx projekt keretében, amelyet a cseh mezőgazdasági tárca készített elő, cseh, német, osztrák, olasz, szlovén és horvát szakértők három éven keresztül fogják figyelemmel kísérni az Európában élő három nagyobb hiúzcsoport életét. A projekt költségei 2,3 millió eurót (700 millió forint) tesznek ki, az összeg nagyobb részét az európai uniós alapokból fedezik - közölte a cseh agrártárca.



A három év alatt szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a szakértők stratégiai programot dolgoznak ki a veszélyeztetett állatfajnak számító hiúzok megmentésére.



A három hiúzcsoport egyike a cseh-osztrák határon fekvő Sumavában és a cseh-német határon lévő Bajor-erdőben, a második az osztrák-olasz Alpokban, míg a harmadik a horvátországi Dinári-hegységben él. Ez utóbbiban a hiúzok a múlt század 80-as éveiben kihaltak, de újratelepítették őket. A szakértők szerint a projekt ugyan sikeres, de a hiúzokat továbbra is nagyon veszélyeztetik elsősorban az orvvadászok.



Hasonló a probléma a Sumava-hegységben és a Bajor-erdőben is. "Jelenleg mintegy 60-80 hiúz él ezen a területen. Évente mintegy húszat megölnek az orvvadászok. Ez súlyos probléma, és gátolja a hiúzok számának természetes szaporodását" - mondta Tereza Mináriková, az ALKA Wildlife természetvédelmi szervezet képviselője.



Szakértők szerint a nemzetközi összefogásra a hiúzok megmentése érdekében azért is szükség van, mert a ragadozók számára nincsenek államhatárok, s élelem keresése közben szabadon vándorolnak az egyik országból a másikba.

MTI