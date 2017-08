Nébih - Veszélyes az online tűzifa értékesítés

2017. augusztus 21. 14:00

Számos jogsértést tárt fel az utóbbi időben az interneten tűzifát hirdetők körében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), ezért a hivatal arra inti a vásárlókat, hogy legyenek körültekintőek, ha az interneten rendelnek tűzifát - közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az ellenőrzésekre legtöbbször lakossági bejelentés alapján került sor. A bejelentők rendszerint az interneten hirdetett, majd kiszállított tűzifa mennyiségét és minőségét kifogásolták, továbbá a bizonylatokat hiányolták, és panaszaikkal sok esetben már nem tudták utolérni a hirdetőt.



A Nébih - a faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletéért felelős hatóságként - felhívja a figyelmet, hogy egy vállalkozás jogszerű működésére önmagában nem jelent garanciát az, ha honlapjáról valaki már több éve rendel tűzifát. A hatósági ellenőrzések tapasztalatai szerint a hirdetők sok esetben nem tartják be a faanyag-kereskedelmi lánccal kapcsolatos, hatályos szabályokat.



A hivatal azt javasolja, a vevők ellenőrizzék, hogy a hirdető személy vagy cég neve szerepel-e a Nébih honlapján közzétett jogsértések között. Felhívják a figyelmet arra is, hogy előre utalással csak megbízható hirdető esetén fizessenek a vásárlók, és a megadott bankszámlaszámot feltétlenül vessék össze a cégnyilvántartásban szereplő adattal. Továbbá minden esetben kérjék a tűzifa átadásakor a nyomtatvány alapú, sorszámozott szállítójegyet, a névre szólóan kiállított számlát vagy nyugtát, valamint a tűzifa vásárlói tájékoztatót is - tartalmazza a Nébih tájékoztatása.

