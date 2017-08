Átmenetileg szünetel az amerikai haditengerészet

2017. augusztus 21. 20:49

Az amerikai haditengerészet a hétfői szingapúri hajóbaleset következtében átmenetileg felfüggeszti tevékenységét világszerte.

Erre azt követően került sor, hogy John Richardson admirális, a haditengerészet műveleti főparancsnoka hétfőn délelőtt a hivatalos Facebook-oldalán felhívást tett közzé, amelyben "műveleti szünetet" kért. A tengernagy egyúttal a Japánban és Japán körül tevékenykedő flotta tanúsítványainak és egész kiképzésének felülvizsgálatára is felszólított.



John Richardson, utalva a John McCain amerikai hadihajó hétfőre virradóra Szingapúrnál történt ütközéses balesetére, leszögezte: "Ez a második nagyobb ütközés az elmúlt három hónapban és az utolsó egy sor nagyobb incidensben, amely elsősorban a csendes-óceáni hadszíntéren történt". Az admirális hozzátette: "ez a tendencia erőteljesebb cselekvést igényel".



A műveleti főparancsnok útmutatása szerint a széles körű felülvizsgálatnak magában kell foglalnia a cselekvési tempót, a teljesítményt, a karbantartást és a személyi állományt is.



A szingapúri partoknál történt baleset azonnali vizsgálatát már hétfőre virradóra elrendelte az amerikai haditengerészet, a műveleti főparancsnok által szorgalmazott általános és mély vizsgálat vezetőjét Richardson admirális meg is nevezte: a feladat irányításával Phil Davidson admirálist bízta meg. Davidson a haditengerészet szakemberei mellett külső szakértőket és a magánszektort is bevon majd a vizsgálatokba.



Hétfőn a jordániai fővároban, Ammánban tartózkodó James Mattis védelmi miniszter egy tájékoztatón megerősítette, hogy a műveleti főparancsnok átfogó vizsgálatot rendel el. Mattis közölte: a Pentagon (védelmi minisztérium) "valamennyi balesetre kiterjedő átfogó vizsgálatot" folytat.



Szingapúr partjainak közelében a John McCain amerikai hadihajó egy görög tulajdonban lévő, de libériai zászló alatt hajózó tartályhajóval ütközött össze. Legalább tíz amerikai tengerész eltűnt, öt pedig megsérült.



Júniusban Japán partjainak közelében a Fitzgerald torpedóromboló ütközött össze egy Fülöp-szigeteki kereskedelmi hajóval. Hét amerikai matróz életét vesztette. A torpedóromboló kapitányát és két tisztjét felmentették a szolgálat alól, és tizenkét matróz fegyelmit kapott.

MTI