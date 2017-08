Százezredik látogatóját köszöntötte a Rákóczi Múzeum

2017. augusztus 21. 21:35

Az állandó és időszaki kiállítások összesített látogatószáma alapján augusztus 20-án köszöntötte idei százezredik látogatóját a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Sárospatakon.

A Nemzeti Múzeum által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény szerint egy fiatal pár örülhetett a múzeum kiadványaiból összeállított ajándékcsomagnak és egy palack tokaji bornak.



A kommüniké emlékeztet, a Rákóczi Múzeum Magyarország leglátogatottabb múzeumai közé tartozik, évente 140 ezren keresik fel kiállításait.



A sárospataki Rákóczi-vár az év minden részében nagy érdeklődésre tart számot, legtöbben a Rákóczi állandó kiállítást és a Vörös-tornyot keresik fel, de folyamatosan növekszik az érdeklődés a 2014-ben megnyílt Ágyúöntő műhely iránt is.



A múzeumban található Tokaj-Hegyalja legnagyobb szőlészeti-borászati kiállítása, és sokakat vonz a reneszánsz konyha és a 16-17. századi hadászatot is felelevenítő olaszbástya-kazamata, illetve a kazamatás várfal - közölték.



Három időszaki kiállítás is látogatható jelenleg: A Rákócziak és a habánok gazdag tárgyi anyaggal várja a látogatókat; Az üveghegyen innen és túl elsősorban az üveghuták tárgyi örökségét mutatja be; a Balassa Iván és Sárospatak című tárlat pedig a 100 éve született kiváló néprajzkutatóra emlékezik.



Több kiállítás a hatalmas váregyüttes egészét, a Rákócziak és a vidék történetét mutatja be, a gazdag gyűjteményanyag azonban további fejlesztésekre is lehetőséget ad. Az intézmény a következő években különleges gyűjteményeit szeretné a Kastély- és Várprogram keretében megvalósuló Rákóczi Látványtár és Látogatóközpont tereiben bemutatni korszerű multimédiás és látványelemek felhasználásával - közölte a Nemzeti Múzeum.

MTI