KSH: júniusban ismét gyorsult a keresetek növekedése

2017. augusztus 22. 09:54

Júniusban a bruttó átlagkeresetek 14,4 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, a növekedés ismét gyorsult az előző havi, 12,9 százalékos ütemet követően. A növekedésben szerepet játszott az egyszeri jutalmak és prémiumok összegének 28,7 százalékos emelkedése is, míg a rendszeres jövedelmek 13,5 százalékkal nőttek - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A vállalkozásoknál 13,5 százalékos növekedés után 311 ezer 300 forintot, míg a költségvetési szférában 16,1 százalékos növekedéssel, 270 ezer 350 forintot értek el a bruttó átlagkeresetek.



Az első fél évben a bruttó átlagkeresetek 12,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.



A júniusi 1,9 és az első félévi 2,3 százalékos inflációval számolva a reálkeresetek júniusban 12,3 százalékkal, január-júniusban 10,0 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.



A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő kereset-rendezések voltak hatással - tette hozzá a KSH.



Júniusban az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 197 ezer 700 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 205 ezer 500 forintra becsülhető. Az év első felében a kedvezmény nélkül számolt bruttó átlagkereset 193 ezer 100 forint, a kedvezménnyel becsült összeg pedig 201 ezer forintra tehető figyelembe véve a kétgyermekes családok adókedvezményének emelését is.



Az átlagosnál magasabb, 16,9 százalékos volt a bruttó bérek emelkedése az építőiparban, de hasonló 16,2-16,6 százalékos emelkedés volt a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás, a kereskedelem gépjárműjavítás, valamint a pénzügyek és biztosítás területén, ahol ezzel júniusban már átlépték a 600 ezer forintos küszöböt. A humán egészségügyi szolgáltatások területén 24,0 százalékkal nőtt a bruttó átlagbér egy év alatt, ezzel meghaladta 184 ezer forintot, az oktatásban 8,0 százalékos éves emelkedéssel átlépte a 301 ezer forintot. A szociális ellátások területén 21,2 százalékos bruttó átlagbér-emelkedést számolt a statisztika, de ezzel is alig közelítette meg a 133 ezer 500 forintot.



A KSH kedden közölt adataiból kiderül, hogy az alkalmazásban állók létszáma egy év alatt 41 ezerrel nőtt, úgy, hogy a versenyszférában 59 ezerrel, a költségvetési szférában 7 ezerrel, a nonprofit szervezeteknél 21 ezerrel bővült az alkalmazottak száma, miközben a közfoglalkoztatottak létszáma 49 ezerrel csökkent.

MTI