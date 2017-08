A NATO főtitkára üdvözölte az új afganisztáni stratégiát

2017. augusztus 22. 11:24

Jens Soltenberg NATO-főtitkár üdvözölte kedden az Egyesült Államok Afganisztánt és a dél-ázsiai régiót érintő, feltétekhez kötött stratégiáját, és kijelentette, a katonai szövetség elkötelezett e stratégia mellett.

A főtitkár emlékeztetett: a NATO és szövetséges partnerei már elkötelezték magukat amellett, hogy növelik jelenlétünket Afganisztánban. Az utóbbi hetekben több mint tizenöt ország tett ígéretet további katonai hozzájárulásra, amely az afgán különleges erők és a légierő fejlesztésére, a kiképzésre, valamint katonai irányítás javítására fektet különleges hangsúlyt.



A szövetség célja továbbra is annak biztosítása, hogy Afganisztán soha többé ne legyen biztonságos menedék a saját országuk ellen forduló terroristák számára - húzta alá.



Kijelentette, az észak-atlanti szövetség minden afgánt a tárgyalások útján elérhető, fenntartható békét hozó politikai rendezésre ösztönöz. A főtitkár emellett arra kérte a térség országait, hogy támogassák a megbékélést, és járuljanak hozzá egy stabil és biztonságos Afganisztán megteremtéséhez.



A NATO az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokat követően döntött az afganisztáni jelenlét mellett, jelenleg 12 ezer szövetséges katona teljesít szolgálatot a közép-ázsiai országban. A katonai szövetség támogatásával az afganisztáni kormányerők mintegy 350 ezer katonával és rendőrrel és biztonsági szakemberrel rendelkeznek.



A NATO júniusban, védelmi minisztereinek találkozóján döntött afganisztáni jelenlétének növelése mellett a béketeremtés és a stabilitás megtartása érdekében. A szövetség a terrorizmussal és belső feszültségekkel küzdő közép-ázsiai országban tanácsadással és kiképzéssel nyújt segítséget a helyi kormányerőknek, a kormányellenes muzulmán tálib felkelők elleni harci műveletekben nem vesz részt.



Donald Trump amerikai elnök az arlingtoni Fort Myer katonai támaszponton kedden elmondott beszédében vázolta fel kormánya új afganisztáni és dél-ázsiai stratégiáját. Trump az új afganisztáni stratégiával kapcsolatban hangsúlyozta: nem a nemzetépítésért, hanem a terroristák ellen küzd, szövetségeseivel összefogva. A kivonulásra nem szabott meg határidőt, hanem a célok teljesülésétől és az afgán kormányzat együttműködésétől tette azt függővé. Jelenleg 8400 amerikai katona állomásozik Afganisztánban, de a hadsereg vezetése szerint néhány ezerrel növelni kellene a számukat. Az amerikai elnök azonban nem említette a tervezett csapaterősítés pontos számait.

A brit védelmi miniszter üdvözölte az Egyesült Államok afganisztáni stratégiáját

A brit védelmi miniszter üdvözölte az Egyesült Államok új afganisztáni stratégiáját kedden, arról azonban egymásnak ellentmondó információk jelentek meg a szigetország sajtójában, hogy az amerikaiak kérték-e brit partnereiket az Afganisztánban állomásozó csapataik létszámának növelésére.

Michael Fallon brit védelmi miniszter amellett, hogy "melegen üdvözölte" a Donald Trump amerikai elnök által ismertetett új stratégiát, hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek mindenképp segíteniük kell a törékeny afganisztáni demokrácia építését, és csökkenteniük kell a Nyugatra leselkedő terrorveszélyt.



A The Times szerint a washingtoni kormányzat nyomást gyakorol Theresa May brit miniszterelnökre, hogy növelje a brit katonák számát Afganisztánban, ahol az ország fontos részei kerültek vissza a tálibok ellenőrzése alá.



A brit lap által idézett magas rangú diplomáciai források hozzátették, bár Nagy-Britannia a NATO egyik legjelentősebb tagországa, az Egyesült Államok a katonai szövetség többi tagját is sürgeti, hogy növelje erőfeszítéseit.



A brit védelmi minisztérium részéről cáfolták a lapnak, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorolna rájuk.



A BBC tájékoztatása szerint James Mattis amerikai védelmi miniszter egyeztetett brit kollégájával Donald Trump hétfői arlingtoni beszéde előtt, és bár a célkitűzéseket illetően egyetértettek, például a csapatnövelésre vonatkozó konkrétumokról állítólag nem esett szó. Jelenleg hozzávetőleg 500 brit katona állomásozik Afganisztánban, egy részük a fővárosban, Kabulban, és a helyi erők kiképzésében segédkeznek.



A brit közszolgálati média által megszólaltatott szakértő egyelőre valószínűtlennek nevezte, hogy Nagy-Britannia további katonákat küld Afganisztánba, a The Times pedig arról írt, hogy brit részről inkább a logisztikai támogatás növelését tartják elképzelhetőnek, a katonák számáét nem.



Az Egyesült Királyságban az afganisztáni és az iraki katonai beavatkozás is rendkívül népszerűtlen. Az iraki háborúban 179 brit katona vesztette életét 2003 és 2011 között, az afganisztáni hadszíntéren pedig 454.

MTI