Ügyészség: már nem gyanúsított az "etikus hekker"

2017. augusztus 22. 13:49

Már nem gyanúsítja az "etikus hekkert" az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség információs rendszer vagy adat megsértésének bűntettével - tájékoztatta a főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.

Ugyan a nyomozás még folyik, ám a kisvárdai férfi már nem gyanúsítottja az ügynek. A főügyészség megállapította, hogy a cselekménye - azaz, hogy a sértett jegyértékesítési rendszerében jogosulatlanul adatot változtatott meg - nem veszélyes a társadalomra, és így nem valósít meg bűncselekményt - közölte Szilágyi László.



A gyanúsított ugyanis a cselekményét azért követte el, hogy a jegyértékesítési rendszer hibáját feltárja, ami sikerült is neki, ráadásul ezt a tényt jelezte a sértett számára - tette hozzá.



A közlés szerint, a nyomozó hatóság július 21-én hallgatott ki gyanúsítottként egy kisvárdai férfit információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsított akkor nem élt panasszal a hatóság intézkedése ellen. Ugyanezen a napon házkutatást is tartottak a gyanúsított lakásán.



A gyanúsított később, július 27-én ügyvédet hatalmazott meg védelme ellátására, aki részletesen indokolt panaszt jelentett be a megalapozott gyanú ellen, illetve a házkutatás miatt.



A védő panaszait a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség augusztus 15-én bírálta el. Ennek során az ügyész a házkutatás elrendelése miatti panaszt elutasította, mert azt állapította meg, hogy az intézkedés elrendelésének a törvényi feltételei fennálltak. Ugyanakkor a megalapozott gyanú miatt bejelentett panasznak az ügyész helyt adott és megállapította, hogy a fiatalember már nem gyanúsítottja az ügynek.



A nyomozó hatóság a nyomozást záros határidőn belül megszünteti - közölte a szóvivő.



A T-Systems Magyarország informatikai rendszerét ért jogosulatlan befolyásolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen azt követően, hogy egy fiatalember rést talált a Budapesti Közlekedési Vállalatnak (BKV) a T-Systems által fejlesztett Online jegyértékesítési rendszerén és 50 forintért vásárolt magának havi bérletet.



Utóbbit soha nem használta és a rendszerhibára felhívta a BKV figyelmét. Meggyanúsítása ellen számos szervezet tiltakozott, sőt a fővárosban még demonstrációt is tartottak a BKV központi épülete előtt az "etikus hekker" feljelentése és meggyanúsítása miatt.

MTI