A Vidéki Színházak Fesztiváljával nyit a Thália

2017. augusztus 22. 13:53

Szeptember 4. és 10. között hatodik alkalommal rendezi meg a Thália Színház hagyományos évadnyitó eseményét, a Vidéki Színházak Fesztiválját: hét nap alatt kilenc előadással várják a közönséget.

Szeptember 4-én a fesztivál nyitó előadásaként látható Csehov Ivanov című darabja Spiró György fordításában, a szombathelyi Weöres Sándor Színház előadásában. A darab főszereplője Bányai Kelemen Barna és Bánfalvi Eszter, rendezője Lukáts Andor - közölte a színház kedden az MTI-vel.



Szeptember 5-én Paczolay Béla rendezésében tekintheti meg a közönség a Pécsi Nemzeti Színház előadását, az Ádám almáit. Anders Thomas Jensen mára kultikussá vált filmjének színpadi adaptációja először látható Budapesten, a főszerepben Cserna Antallal.



A fesztivál nagyszínpadi előadásainak sora szeptember 6-án Az ötödik pecsét című produkcióval, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház vendégjátékával folytatódik. Sánta Ferenc regényét Hamvai Kornél alkalmazta színpadra, az előadás rendezője Csiszár Imre.



Szeptember 7-én, csütörtökön Bagó Bertalan rendezésében látható Brian Friel Apák és fiúk című darabja, a székesfehérvári Vörösmarty Színház előadása. A színmű Ivan Szergejevics Turgenyev azonos című regénye alapján készült. A székesfehérvári produkció középpontjában a generációs problémák, a fiatalok és idősek közötti konfliktusok állnak. A főbb szerepeket Kádas József, Nagy Péter és Gáspár Sándor játssza.



Szeptember 8-án, pénteken két előadás is várja az érdeklődőket. A nagyszínpadon Dale Wasserman és Mitch Leigh világhírű musicaljét, a La Mancha lovagját játssza a Miskolci Nemzeti Színház társulata Keszég László rendezésében. A Bereményi Stúdióban a kecskeméti Katona József Színház előadása, Csehov Apátlanul (Platonov) című műve látható. A magányosság különös tragikomédiájaként számon tartott darabot Szász János rendezte, Platonov szerepét Kocsis Pál játssza.



Szeptember 9-én, szombaton a Békéscsabai Jókai Színház Örkény Macskajáték című darabját mutatja be Felkai Eszter és Fodor Zsóka főszereplésével, Juhász Róza rendezésében.



A Vidéki Színházak Fesztiválja szeptember 10-én két előadással zárul. A nagyszínpadon a Jászai Mari Színház előadását, Spiró György Az imposztor című darabját láthatja a közönség. Boguslawski szerepét Fodor Tamás játssza, a további szerepekben többek között Crespo Rodrigo, Megyeri Zoltán és Major Melinda látható. A produkció rendezője Szikszai Rémusz. A Bereményi Stúdióban a Szegedi Nemzeti Színház várja a közönséget Háy János Utánképzés (ittas vezetőknek) című előadásával, amelynek rendezője Szőcs Artur.



A programot ezúttal is öttagú zsűri kíséri figyelemmel, akik a fesztivál díjait ítélik oda. Az előadásokról további információ a http://www.thalia.hu/ oldalon érhető el.

MTI