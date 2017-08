Kína szerint az Egyesült Államok hibázott a szankciókkal

2017. augusztus 22. 21:41

Az Egyesült Államoknak „azonnal ki kell javítania” a kínai-amerikai kétoldalú együttműködést veszélyeztető „hibáját”, amelyet azzal követett el, hogy Észak-Korea támogatására hivatkozva egyoldalú szankciókat hozott kínai vállalatok és személyek ellen – jelentette ki kedden Kína washingtoni nagykövetségének egyik szóvivője.

Washington aznap az észak-koreai rakéta- és atomfegyverprogram támogatása miatt jelentett be szankciókat kínai és orosz cégekkel és magánszemélyekkel szemben.

Az amerikai vád szerint a büntetőintézkedésekkel sújtottak nyersanyagot biztosítottak Észak-Koreának, vagy üzleti kapcsolatban állnak vele, amivel lehetővé teszik a fegyverkezési programok finanszírozását.

A kínai szóvivő leszögezte, hogy Peking ellenzi azokat a büntetőintézkedéseket, amelyek nem az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatok körébe illeszkednek.

Az új büntetőintézkedéseket alig pár héttel azután jelentette be az amerikai kormányzat, hogy az ENSZ BT újabb, a korábbiaknál is keményebb szankciókat fogadott el Észak-Korea ellen, mert végrehajtotta első kísérletét nagy hatótávolságú, interkontinentális ballisztikus rakétával, amely – becslések szerint – elérheti az Egyesült Államokat is.

MTI