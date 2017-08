Pakisztánnak változtatnia kell magatartásán

2017. augusztus 22. 22:09

Pakisztánnak változtatnia kell magatartásán és Afganisztánnal kapcsolatos politikáján - jelentette ki keddi sajtókonferenciáján Washingtonban Rex Tillerson amerikai külügyminiszter, aki szólt az afganisztáni helyzetről és Észak-Koreáról is.

Az amerikai diplomácia irányítója a sajtótájékoztató kezdetén Afganisztánról szólt, s megismételte a Donald Trump elnök hétfői beszédében elhangzottakat: az amerikai kormányzat nem tetszőleges határidőkhöz, hanem a helyszínen tapasztalható körülményekhez igazítja diplomáciáját.



Rex Tillerson közölte: az amerikai hadsereg esetleges afganisztáni csapatnöveléséről még nincs döntés, megfelelő időben bejelentik majd.



Hangsúlyozta, hogy Washington a korrupcióellenes küzdelemre is összpontosít majd Afganisztánban, különös figyelemmel a segélyek és adományok körüli korrupciógyanús ügyletekre. Washington az afgán helyzet rendezéséhez Pakisztán és India közreműködését is igénybe veszi - mondta Tillerson. Közölte azt is, hogy az amerikai kormányzat egyeztetéseket folytatott Kínával, Oroszországgal és az Arab-öböl menti államokkal arról, milyen szerepet vállalhatnak majd Afganisztánban.



Tillerson leszögezte, hogy Iszlámábádnak feltétlenül változtatnia kell az Afganisztánnal folytatott politikáján, valamint azon, hogy menedéket nyújt terrorszervezeteknek, amelyek terrorakciókat tervelnek ki és hajtanak végre amerikai polgárok és amerikai érdekeltségek ellen. "Az Egyesült Államok bizalma fogytán van" - fogalmazott, és kifejtette, hogy Washington csökkentheti az országnak nyújtott segélyeket és katonai támogatást. Az egyik újságíró felvetésére, miszerint e döntéssel az amerikai kormány destabilizálhatja Pakisztánt, Tillerson elismerte, hogy ennek megvan a kockázata, de megismételte, hogy Washington mindenképpen feltételekhez köti majd a további támogatást. E feltételeket, és általában Washington elvárásait, hamarosan megtárgyalják a pakisztáni vezetéssel - szögezte le.



A miniszter üdvözölte, hogy Észak-Korea az ENSZ-szankciókról szóló döntés óta visszafogottságot tanúsít. "Nem volt rakétakísérlet vagy provokatív cselekedet Észak-Korea részéről az ENSZ Biztonsági Tanács határozatának egyhangú elfogadása óta" - fogalmazott. Reményét fejezte ki, hogy ez csak az első jel - amelyre az amerikai kormány várt -, és Phenjan kész lesz a feszültség csökkentésére. "S talán a közeli jövőben némi párbeszéd is megindulhat közöttünk" - mondta.

MTI