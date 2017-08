Macedónia nem rendelt el titkosszolgálati akciót

2017. augusztus 22. 23:05

Macedónia nem rendelt el titkosszolgálati akciót Szerbiával szemben, és nem tett erre vonatkozó lépéseket sem - mondta Nikola Dimitrov macedón külügyminiszter kedden szkopjei sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: szerdán találkozik Ivica Dacic szerb külügyminiszterrel.



"A macedón kormánynak nem állt szándékában, és nem is rendelt el titkosszolgálati akciót egyetlen állam ellen vagy kárára sem, beleértve Szerbiát is" - hangsúlyozta Dimitrov.



Szavai szerint a macedón intézmények kizárólag a Macedón Köztársaság állampolgárainak érdekében tevékenykednek, alkotmányos hatáskörüknek megfelelően.



Szerbia vasárnap minden magyarázat nélkül sürgősen hazahívta konzultációra szkopjei nagykövetségének minden alkalmazottját.



Hétfőn Aleksandar Vucic szerb államfő a sajtónak csupán annyit mondott, hogy Belgrád azért rendelte haza szkopjei külképviseletének diplomatáit, mert a szerb hírszerzés elegendő bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy Macedónia "rendkívül offenzív" tevékenységet folytat a szerbiai szervek és intézmények ellen. Részleteket azonban nem árult el erről.



Keddi belgrádi lapértesülés szerint a macedón titkosszolgálat követte és törvénytelenül megfigyelte a szerb diplomatákat.



Macedón kormányilletékesek ugyanakkor azt a véleményt fogalmazták meg, hogy Szerbia azért hívta vissza diplomatáit, mert dühíti, hogy Macedónia javasolni akarja Koszovó felvételét az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetébe (UNESCO). A szkopjei kabinet közleményt is kiadott, amely szerint Macedónia a szavazásnál figyelembe veszi az európai uniós tagországok többségének javaslatát.



A belgrádi sajtó idézte kedden Ivica Dacic külügyminisztert, aki szerint amennyiben Macedónia valóban arra szavaz, hogy felvegyék Koszovót az UNESCO-ba, miközben tudja, hogy ez mennyire kedvezőtlenül érintené Szerbiát és a szerb népet, javasolni fogja az elnöknek, hogy Szerbia Macedónia nevével kapcsolatban vegye figyelembe az európai uniós tagországok többségének álláspontját. Szerbia korábban elismerte Macedónia alkotmányos nevét, a Macedón Köztársaságot, míg a legtöbb EU-tagország és az ENSZ is Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságként említi az országot. A névvita miatt Macedónia európai uniós és NATO-integrációja is késlekedik, Görögország ugyanis addig nem hajlandó szabad utat adni északi szomszédjának, amíg az nem mond le a Macedónia névről

