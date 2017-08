Heves és feszült vita a konföderációs szobrokról

2017. augusztus 23. 09:33

Második napja nem szűnik a feszült, bekiabálásokkal és ökölrázásokkal kísért vita a virginiai Charlottesville város önkormányzati ülésén, miután a város polgármestere ugyan megígérte, hogy a polgárháború déli szereplőinek emléket állító két szobrot a városban eltávolítják, köztük Robert Lee tábornokét is, előtte azonban nyilvános vitát hirdetett az ügyben.

A vita tüntetésekbe és zűrzavarba fulladt. Amikor az ülésen például Mike Signer polgármester szólásra emelkedett, valaki odakiáltotta neki: "Vér tapad a kezedhez!", és a teremben magasba emeltek táblákat, amelyekre ugyanezeket a szavakat írták. A kedd óta tartó vitát a városháza előtti tüntetések kísérik, a tiltakozók a városvezetést okolják az augusztus 12-én elszabadult erőszakért, tagjainak lemondását követelik. "Le a polgármesterrel!" - skandálják a városháza előtt. Szerdán délután Signer polgármester úgy döntött, hogy egyelőre nem eltávolítják, hanem letakarják a polgárháború két személyiségének emléket állító két szobrot.



Közben az Egyesült Államok több városában egymás után távolítják el a konföderáció és a polgárháború személyiségeinek szobrait. Az indulatok mélységét jelzi, hogy a Tennessee államban lévő Memphisben a tiltakozók az egyik polgárháborús katonai parancsnoknak, Nathan Bedford Forrestnek nemcsak a szobrát akarták eltávolítani, hanem a síremlékét is, neki is láttak a sír megbontásának. Forrestnek egyébként Tennessee államban több helyen áll emlékműve, a többi között az állam törvényhozásának épülete előtt is.



Sokakat meglepő közleményt adott ki a Gettysburgi Polgárháborús Emlékpark vezetősége (a pennsylvaniai Gettysburgben volt az amerikai polgárháború legvéresebb ütközete 1863-ban, a csatát a háború fordulópontjának is nevezik). Az óriási emlékparkban az északi és déli csapatok katonáinak és vezetőiknek egyaránt emléket állítottak, és a park vezetősége közleményben tudatta: a déli katonák és parancsnokok szobrait nem távolítják el.



Szerdán újabb felmérés látott napvilágot: a Reuters brit hírügynökség és az Ipsos közvéleménykutató intézet legfrissebb felmérései szerint a megkérdezett amerikaiak 54 százaléka meggyőződéssel vallja, hogy a konföderációs emlékműveknek a helyükön kell maradniuk a köztereken is. A megkérdezetteknek csupán 27 százaléka áll ki amellett, hogy a szobrokat és emlékműveket valamennyi közterületről el kell távolítani. A felmérés szerint elsősorban a Demokrata Párt hívei és a kisebbségiek szorgalmazzák ezt.

MTI