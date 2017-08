Ratzinger: a "nem emigrálás jogát" is biztosítani kell

Az emberek számára nem csupán az emigrációhoz való jogot kell biztosítani, hanem azt a jogot is, hogy ne kelljen emigrálniuk - XVI. Benedek (ma nyugalmazott, "emeritus") pápának ezt a korábban kifejtett gondolatát veszi górcső alá az Il Giornale című olasz napilap internetes kiadásának keddi számában megjelent írása.

A szerző, Francesco Boezi felidézi Joseph Ratzingernek a migránsok és menekültek világnapja alkalmából 2013-ban nyilvánosságra hozott üzenetét. Ebben XVI. Benedek egyebek között megállapítja: természetesen minden államnak joga van szabályozni a migrációs hullámokat, eközben azonban mindig tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot.



A nyugalmazott katolikus egyházfő a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójából idézett, amely az alapvető emberi jogok közé sorolja, hogy mindenki azon a helyen telepedhessen le, ahol szerinte a legjobban fejlesztheti képességeit, a leghatékonyabban valósíthatja meg vágyait, terveit.



Ratzinger Szent II. János Pál pápát is idézi, aki 1998-ban a migrációval foglalkozó világkongresszus alkalmával elhangzott beszédében felhívta a figyelmet: az ember elsőrendű joga, hogy saját hazájában élhessen, de ez a jog csak akkor érvényesülhet, ha álladóan ellenőrzés alatt tartják az elvándorlásra kényszerítő tényezőket.



XVI. Benedek és II. János Pál szerint tehát az embereknek azt a jogát, hogy saját hazájukban élhessenek, "strukturális tényezők" ássák alá, olyanok, amelyeket szüntelenül szemmel kell tartani ahhoz, hogy a maga teljességében lehessen megérteni az elvándorlás jelenségét.



Ez a fajta "kommunikációs irány" tehát eltér mindattól, amit a jelenlegi egyházfő, Ferenc pápa megnyilatkozásaiból lehet kihallani - írja a cikk szerzője, aki szerint XVI. Benedek - aki maga is teljes mellszélességgel védelmezi a migránsokat és azok alapvető jogait - erőteljes hangsúlyt helyez az ellenőrizetlen migráció negatív hatásaira is, például arra, hogy a migránsok kiszolgáltatottá válnak az emberkereskedőknek. A nyugalmazott pápa tehát a "szabályozatlan" migrációs hullám ellen emeli fel szavát, mert az az emberek kizsákmányolásával, elsősorban a nők és a gyermekek veszélyeztetésével jár - olvasható a cikkben.



A szerző szerint Ratzinger úgy véli: a határok lezárása - legalábbis egy keresztény számára - nem lehet helyes válasz a jelenségre, inkább olyan sokoldalú intézkedésekre van szükség, amelyek a probléma gyökerét oldják meg, biztosítják a migránsok származási országának gazdasági fejlődését.



XVI. Benedek tehát ugyancsak híve a migránsok befogadásának - ebben megegyezik a véleménye Ferenc pápáéval -, de fontosnak tartja olyan strukturális projektek megvalósítását is, amelyek az emberek számára választási lehetőséget biztosítanak abban, hol akarnak élni.



A cikk szerzője megállapítja: bár Ratzinger személyét gyakran akarják eszközként felhasználni Ferenc pápa ellen, kétségtelen, hogy a migráció kérdésében a két pápaság szemléletében hangsúlybeli különbség van. XVI. Benedek szerint ugyanis nem csupán az emigrációhoz való jogot kell biztosítani, hanem a "nem emigrálás jogát" is - állapítja meg az Il Giornale cikkének írója.

