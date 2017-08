Varsó megint üzent Brüsszelnek

2017. augusztus 23. 12:24

Az uniós menekültelosztási rendszer rossz, súlyosbítja a migrációs válságot, sérti a tagállamok hatáskörét - szögezte le Mariusz Blaszczak lengyel belügyminiszter, összefoglalva azt a választ, amelyet majd Brüsszelbe továbbítanak a kvótaügyben zajló kötelezettségszegési eljárás keretében.

Blaszczak a lengyel közszolgálati televíziónak (TVP) nyilatkozott kedd este, többek között a kvótaügyről. Az Európai Bizottság (EB) július végén újabb szakaszba léptette a Magyarország, Lengyelország és Csehország elleni eljárást, amiért nem teljesítik a 2015 őszén kiszabott egyszeri menekültátirányítási kvótát. Brüsszel kifogásaira szeptemberig kell válaszolni.



A lengyel miniszter elmondta: éppen aláírta az EB-nek továbbítandó választ. "Ebben bebizonyítom, hogy a menekültátirányítási rendszer nagyon rossz, súlyosbítja a válságot, újabb migrációs hullámokat gerjeszt" - mondta a politikus, aki azzal is érvel, hogy a téma a tagállamok, nem pedig az Európai Unió hatáskörébe tartozik.



Blaszczak a többi uniós belügyminiszterrel folytatott beszélgetései nyomán továbbra is "áttörésben reménykedik". Jelenleg - tette hozzá - a "politikai korrektség diktátumával van dolgunk", miközben a migrációs politikát "ésszerűen kell folytatni, például úgy, ahogy ezt a lengyel kormány teszi".



Megerősítette a lengyel álláspontot, miszerint elsősorban a külső uniós határok védelmére kell hangsúlyt fektetni. "Az EU-határ lengyel szakasza jól védett" - állapította meg. "Egyes országok, például Németország, ezzel szemben megnyitották határaikat, kiváltva újabb migrációs hullámokat, és majd ráadásul az átirányítási mechanizmust javasolták" - kifogásolta Blaszczak.



Utalt Antonio Tajani hétfői olaszországi beszédére, melyben az Európai Parlament elnöke hangsúlyozta: az európai mecsetek nem lehetnek politikai tevékenység színhelyei, az imádságok után zárva kell tartani őket. Tajani az újabb európai terrortámadások nyomán többek között ismét az amerikai szövetségi rendőrség, az FBI európai megfelelőjének létrehozását szorgalmazta a terrorellenes intézkedések részeként.



Blaszczak "nagyon jó javaslatnak" minősítette az elhangzottakat, mindazonáltal fontosnak nevezte, hogy az EB mondjon le "az átirányításra vonatkozó utópisztikus ötletekről".



A 2015-ös egyszeri kvótába az előző lengyel kormány beleegyezett, a jelenlegi kabinet bírálta a döntést, de a jogfolytonosság miatt készséget fejezett ki ennek teljesítésére. Mindazonáltal a dél-európai menekülttáborokból egyetlen személyt sem fogadtak be, ezt Varsó azzal indokolta, hogy az olasz és a görög hatóságoknak nehézségeik támadtak a migránsok biztonsági és személyazonossági ellenőrzésével.

