Szerbiában 700 migráns gyerek indul iskolába

2017. augusztus 23. 14:36

Szerbiában szeptembertől - szerb társaikkal együtt - csaknem 700 migránsgyerek indul iskolába, a legtöbben a Belgrádhoz közeli Palilula és horvát határhoz közeli Sid községekben - jelentette ki Vladimir Cucic szerb menekültügyi és migrációs biztos szerdán.

Cucic a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) adott interjújában elmondta: annak ellenére, hogy a gyerekek egy része el fogja hagyja az országot, el kell kezdeniük a tanévet.



Hozzátette: Szerbiában jelenleg valamivel kevesebb mint 4500 migráns tartózkodik, akik közül lehet, hogy mindössze százan vagy százhúszan maradnak az országban.



"A migránsok tudatában vannak annak, hogy hosszabb időt is Szerbiában kell tölteniük, mielőtt továbbmennek, de tudják, hogy akár itt is maradhatnak, habár ezt nagyon kevesen akarják" - hangsúlyozta.



Kiemelte, hogy sokan közülük önként visszatérnek származási országukba, a legtöbben Afganisztánba, de Görögországot is sokan választják.



A nemzetközi migrációs szervezetek segítsége nélkül csaknem 200 illegális bevándorló hagyta el önként Szerbiát és utazott vissza Görögországba - monda a biztos, majd hozzátette: 500 pedig az ENSZ támogatásával visszatért Afganisztánba.



Cucic felhívta a figyelmet arra is, hogy Európa és Törökország intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg a 2015-öshöz hasonló méretű bevándorlás.



Az utóbbi közel másfél évben több mint egymillió illegális bevándorló érkezett Nyugat-Európába az ellenőrizetlen migránsáradattal. Tavaly márciusban azonban a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat a migránsok előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni. A bevándorlók azonban embercsempészek segítségével továbbra is igyekeznek bejutni az Európai Unió országaiba.

MTI