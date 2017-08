Trump tanácsadója találkozót akart szervezni Putyinnal

2017. augusztus 24. 12:43

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump előválasztási stábjának képviselői közötti találkozót akart megszervezni tavaly Rick Dearborn, az amerikai elnök tanácsadója - közölte forrásaira hivatkozva csütörtökön a CNN amerikai hírtévé.

Az értesülés szerint tavaly júniusban Dearborn, aki jelenleg a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke, rövid levelet küldött erről kampánystáb tagjaihoz. Ez a e-mail most felkeltette a kampánystáb és Oroszország kapcsolatait vizsgáló kongresszusi bizottság tagjainak az érdeklődését.



A CNN állítása szerint az elektronikus levélben Dearborn egy bizonyos férfira utal, aki "találkozót akart szervezni Trump magas rangú képviselői és Putyin között". A levélben - hangsúlyozta a hírtévé - a férfi neve helyett "WV" kezdőbetűk szerepeltek. Az egyik forrás ezt Nyugat-Virginiaként (West Virginia) azonosította. "Nem tudni, hogy ki ez az ember, mit akart és Dearborn vajon kérésre cselekedett-e" - számolt be a CNN.



Az egyik forrás azt is közölte, hogy a levélben Dearborn kételyeinek adott hangot a találkozóval kapcsolatban.



A CNN állítja, hogy Dearborn tevékeny szerepet vállalt Trump egyik külpolitikai kérdésekkel foglalkozó, tavaly áprilisban Washingtonban tartott előválasztási beszédének megszervezésében. Ezen a rendezvényen állítólag részt vett Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövet is.



A Fehér Ház nem reagált az ügyre. "Nem kívánunk olyan dokumentumokat kommentálni, amelyek feltehetően kiszivárogtatás útján kerültek a sajtóhoz" - mondta Sarah Huckabee Sanders szóvivő.



Korábban az amerikai tömegtájékoztatási eszközök arról számoltak be, hogy Trump egy másik tanácsadója, George Papadopoulos tett állítólag kísérletet arra, hogy megszervezze Putyin és Trump találkozóját a választások előtt.

MTI