Simicskó: a béke pótolhatatlan érték

2017. augusztus 24. 12:52

Simicskó István honvédelmi miniszter szerint a béke minden ember és nemzet számára pótolhatatlan érték.

A első világháborúban hősi halált halt magyar katonáknak emléket állító kerékpártúra csütörtöki, útra bocsátó budapesti ünnepségén felolvasott üzenetében a miniszter azt is kiemelte: nemzedékünk feladata, hogy kimondjuk, nem lehet még egy ilyen háború.



A nemzetek összefogására, együttműködésére, a kölcsönös megértésre, tiszteletre van szükség - írta a miniszter.



Zelei József kerékpáros békenagykövet a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum elől, a Kapisztrán térről indult csütörtök délelőtt Olaszországba, a Szardínia melletti Asinarára (Szamár-sziget).



Simicskó István levelében azt is írta, nagyra becsülendő az üzenet és érték, amelyet "két keréken" hirdet Zelei József: hogy "emlékezni és emlékeztetni kell embertársainkat azokra a hős katonákra, akik nemzetünkért és egy közös ügyért, a békéért harcoltak és áldozták életüket a nagy háborúban".



A miniszter szerint a túra azt is hirdeti, hogy ma is fontos a béke iránti elkötelezettség, "ebben az új, a békét és biztonságot kihívásokkal fenyegető világban".



A megbékélésért, egy békés Európáért elnevezésű kerékpártúra indításakor felidézték: az első világháború kezdetén, 1914-ben a szerb hadszíntéren fogságba esett katonákat nyolcszáz kilométeren át terelték a Balkánon, majd napokig marhaszállító gőzösök gyomrában hánykolódtak, míg Asinarára értek. A 85 ezres hadifogoly közül mindössze hatezren térhettek haza, sokan jóval a háború befejezése után. A kutatások szerint a legtöbb hősi halott Magyarországról származott. A foglyok sorsa évtizedekig ismeretlen maradt, majd 2014-ben jelent meg Margittai Gábor könyve A Szamár-sziget szellemkatonái - A nagy háború eltitkolt halálmarsa címmel.



Az ünnepségen Horváth Csaba ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokhelyettese köszöntőjében arról beszélt: a centenáriumot megelőzően a világháborús események sora távolinak tűnt, de az ünnepségsorozat ezeket feleleveníti.



Az egykori hadifoglyok útját, a Szeged - Szabadka - Belgrád - Nis - Pristina - Prizen - Vlora - Capistrano - Vittoria - Stintino - Asinara útvonalat követve Zelei József a tervek szerint szeptember 25-én ékezik Asinarára.



Zelei József elmondta: a hősök emlékére kopjafát állít a szigeten. Túrájával szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a háború értelmetlen vérontás.

Zelei József kerékpáros békenagykövet Asinarára tartó kerékpártúrája előtt a budavári Kapisztrán téren 2017. augusztus 24-én. MTI Fotó: Mohai Balázs

