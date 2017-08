Nébih: mérgező műanyag evőeszköz érkezett

2017. augusztus 24. 14:26

Az előírt határértéket nagymértékben meghaladó formaldehid kioldódást mért a cseh hatóság egy Kínából származó, "bambusz" elnevezésű háromrészes műanyag evőeszköz készletben, amely Németországon keresztül érkezett az Európai Unió (EU) piacára. Magyarország mellett további 22 országba szállítottak a készletből - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján.

A bejelentésről a Nébih az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) értesült.



A vonatkozó rendelet alapján a formaldehid kioldódási határértéke kilogrammonként 15 milligramm, a vizsgált eszközökben ezzel szemben kilogrammonként 148 milligrammot és 78,2 milligrammot mértek, ami többszörösen meghaladja az engedélyezett mennyiséget.



A hivatal kéri, hogy a 33535 számú tételszámú, karabinerrel összekötött, késből, villából és kanálból álló műanyag készletet ne használják étkezéshez.



A formaldehid egy főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használt vegyület, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is. Kis mennyiségben élelmiszerekben is előfordulhat természetes módon, illetve szennyezőanyagként, például műanyagokból történő kioldódás révén. A formaldehid az emberi szervezetbe leggyakrabban a levegővel együtt kerül be, nagy mennyiségű belélegzése szem- és légzőszervi irritációt okoz, hosszútávon pedig növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát - hívja fel a figyelmet a Nébih.

MTI