Kánikula várható az utolsó augusztusi hétvégén

2017. augusztus 24. 18:08

Augusztus utolsó hétvégéjén visszatér a kánikula, többfelé akár 35 Celsius-fok is lehet. Emellett sok lesz a napsütés, helyenként lehet zápor, zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken az Alföldön és a Dél-Dunántúlon derült, napos időre lehet számítani csapadék nélkül. Ugyanakkor a Nyugat-Dunántúl és az Északi-középhegység felett a többórás napsütés mellett már több lehet a gomolyfelhő, és ezeken a területeken délután, este zápor, zivatar is előfordulhat.

Napközben több helyen megélénkül a szél is. A minimumhőmérséklet 10-17 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. Napközben 29-33 fokig melegszik a levegő.

Szombaton is sok lesz a napsütés. Északon délután, este több lehet a gomolyfelhő, és ott néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében a szél is megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-18, a legmagasabb hőmérséklet 30-35 fok között valószínű.

A sok napsütés mellett vasárnap is főként az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatar környezetében lehet erős a szél. A leghidegebb órákban 14-19 fok lehet. A nappali maximumok 30-35 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

mti