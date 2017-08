Ronaldo lett az UEFA év játékosa

Cristiano Ronaldo nyerte az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) Év játékosa díját. Monacóban kisorsolták a Bajnokok Ligája-szezon csoportkörének beosztását. A Real Madrid a Dortmunddal, a PSG a Bayernnel került egy csoportba.

Az elismerést csütörtökön a Bajnokok Ligája csoportkörének monacói sorsolását követően adták át a portugál támadónak, aki az elmúlt szezonban megnyerte a sorozatot a Real Madriddal. A 2013/14-es és 2015/16-os idényt követően harmadszor érdemelte ki a díjat Cristiano Ronaldo, aki az egyenes kieséses szakasz utolsó öt meccsén tíz gólt szerzett, így összesen 12 találattal a sorozat gólkirálya lett. A szavazásban a BL-döntős Juventus olasz kapusát, Gianluigi Buffont, valamint az FC Barcelona argentin támadóját, a kétszeres Év játékosa-győztes Lionel Messit előzte meg.

A nőknél a holland Lieke Martens diadalmaskodott a magyar származású, de német válogatott Marozsán Dzsenifert, valamint a dán Pernille Hardert megelőzve.

A végeredmény a BL, valamint Európa Liga előző csoportkörében szereplő nyolcvan klub vezetőedzőjének, valamint 55 újságírónak a szavazatai alapján állt össze.

Idén először díjazták külön az előző BL-szezon legjobb kapusát, védőjét, középpályását és támadóját is Buffon, Sergio Ramos, Luka Modric és Cristiano Ronaldo személyében.

Francesco Totti, az AS Roma nyáron visszavonult világbajnok csatára életműdíjat vehetett át az európai szövetség (UEFA) elnökétől, Aleksander Ceferintől.

A címvédő Real Madrid az elmúlt szezonhoz hasonlóan a Borussia Dortmunddal is találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében.

A főtábla csütörtök esti monacói sorsolásán az előző két kiírásban győztes spanyol klub és a német bajnoki bronzérmes mellé a H csoportba a Premier League másodikja, a Tottenham Hotspur, valamint a ciprusi APOEL került.

A legutóbb döntős Juventus a D jelű négyesben 2015-ös döntőbeli ellenfelével, az FC Barcelonával találkozik, a két csapat az elmúlt idényben a nyolc között találkozott egymással. Ebben a kvartettben az Olimpiakosz és a Sporting Lisboa szerepel még.

A német ezüstérmes, BL-újonc RB Leipzig kapuját Gulácsi Péter az AS Monaco, az FC Porto és a Besiktas ellen védheti. A Liverpool FC – amelynek keretében ott van a sérülésből lábadozó kapus Bogdán Ádám – a Szpartak Moszkvával, a Sevillával és a Mariborral küzd majd a továbbjutásért.

A csoportkör szeptember 12-től december 6-ig tart, az első két-két helyezett jut a legjobb 16 közé, a harmadikok az Európa Ligában folytathatják.

A sorozat fináléját 2018. május 26-án játsszák Kijevben.

A BL-csoportok beosztása:

A csoport: Benfica (portugál), Manchester United (angol), FC Basel (svájci), CSZKA Moszkva (orosz)

B csoport: Bayern München (német), Paris Saint-Germain (francia), RSC Anderlecht (belga), Celtic Glasgow (skót)

C csoport: Chelsea (angol), Atlético Madrid (spanyol), AS Roma (olasz), Qarabag (azeri)

D csoport: Juventus (olasz), FC Barcelona (spanyol), Olimpiakosz (görög), Sporting Lisboa (portugál)

E csoport: Szpartak Moszkva (orosz), Sevilla (spanyol), FC Liverpool (angol), Maribor (szlovén)

F csoport: Sahtar Donyeck (ukrán), Manchester City (angol), SSC Napoli (olasz), Feyenoord (holland)

G csoport: AS Monaco (francia), FC Porto (portugál), Besiktas (török), RB Leipzig (német)

H csoport: Real Madrid (spanyol), Borussia Dortmund (német), Tottenham Hotspur (angol), APOEL (ciprusi)