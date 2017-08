Sydlo: Csehország és Szlovákia a V4-ek tagja

2017. augusztus 24. 20:43

Nem volt észlelhető az Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott tárgyalásaik után, hogy a cseh és a szlovák kormányfő megkérdőjelezné a visegrádi együttműködést - jelentette ki Beata Szydlo lengyel kormányfő csütörtöki varsói sajtóértekezletén.

A miniszterelnököt arra vonatkozóan kérdezték, hogy Bohuslav Sobotka cseh és Robert Fico szlovák kormányfő szerdán Salzburgban a francia elnökkel és Christian Kern osztrák kancellárral egyebek között a kiküldött munkavállalókról szóló uniós irányelv módosításáról egyeztettek, majd az álláspontok közeledéséről számoltak be, kilátásba helyezve további tárgyalásokat.

"Védeni fogjuk álláspontunkat, mert ez a lengyel munkavállalókat védi" - szögezte le Szydlo. Hozzáfűzte: "az ilyen tárgyalások résztvevői mindig kompromisszumot keresnek" . Rámutatott, hogy az uniós tagállamok továbbra is egyeztetnek az irányelvről, a visegrádi csoport (V4) közös álláspontot is készített e témában.

A V4 kormányfőinek Macronnal júniusban Brüsszelben folytatott tárgyalásaira utalva Szydlo elmondta: a francia elnöknek akkor be is mutatták a visegrádi álláspontot. Az ügyben munkacsoportokat is kialakítottak, ezek a nyár folyamán kétszer is találkoztak, a nyári szünet után pedig folytatják munkájukat - emlékeztetett.

Arra a kérdésre válaszolva, hisz-e még a visegrádi együttműködésben, úgy válaszolt: nem emlékszik semmilyen döntésre, amely nyomán a csehek és a szlovákok megkérdőjelezték volna a V4-csoport működését.

Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős lengyel külügyminiszter-helyettes még Fico és Sobotka szerdai nyilatkozatai előtt a PAP hírügynökségnek megerősítette: az említett irányelv ügyében a V4 egységes, a salzburgi megbeszélések ezen mit sem változtatnak.

A lengyel sajtó csütörtökön széles körben idézte Lidové Noviny című cseh napilapot, amely az ANO nevű cseh kormánykoalíciós pártot elnöklő Andrej Babis családjának birtokában van. A szerdán megjelent kommentár szerint Sobotka és Fico a salzburgi találkozón saját országaik érdekeit tervezték előtérbe helyezni, megtörve így a visegrádi egységet.

mti