Két legbefolyásosabb republikánusát támadja Trump

2017. augusztus 25. 00:27

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Twitter-bejegyzésekben támadta a kongresszus két legbefolyásosabb republikánus politikusát az államadóssági küszöbről szóló törvény várható zűrzavara miatt.

Az elnök Mitch McConnellt, a szenátus republikánus frakciójának vezetőjét és Paul Ryan házelnököt támadta.



"Azt kértem Mitch M-től és Paul R-től, hogy az államadóssági küszöb emeléséről szóló törvényt kapcsolják a veteránokról szóló népszerű törvényhez a könnyebb elfogadtatás végett" - írta Trump, utalva arra a törvényjavaslatra, amelyet a héten írt alá a veteránok helyzetének javításáról. Majd hozzátette: "Ezt nem tették meg, így most nagy bonyodalomnak nézünk elébe a demokratákkal, akik akadályozzák az államadósság küszöbének emelését. Olyan könnyű lett volna - most itt a nagy zűrzavar!"



Másik bejegyzésében az elnök McConnellt és Ryant is egyaránt felelőssé tette az egészségbiztosítási törvénytervezet kudarcáért.



Egy harmadik - késő délután közzétett - mikroblogbejegyzésében kifejezetten Mitch McConnell szenátort hibáztatta, akinek a felesége, Elaine Chao a Trump-kormány közlekedési minisztere. "Mitch McConnellel az az egy bajom van, hogy miután hét éven keresztül hallgattuk a 'visszahívni és felváltani' jelszót, kudarcot vallott. Ennek SOHA nem lett volna szabad megtörténnie!" - írta Trump. A "visszahívni és felváltani" jelszót a republikánusok az előző elnök, Barack Obama kormányzásának idején használták, arra utalva, hogy az Obamacare néven ismertté vált egészségbiztosítási törvényt vissza kell hívni és újat kell helyette életbe léptetni.



Az amerikai sajtó jelentései az elmúlt napokban éppen arról szóltak, hogy megromlott a kapcsolat Donald Trump és Mitch McConnell között, sőt már beszélő viszonyban sincsenek. A széles körben elemzett információkra válaszként a Fehér Ház és McConnell szenátor egymástól függetlenül kiadott nyilatkozatban szögezte le, hogy a nézetkülönbségek nem jelentősek. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője például azt közölte, hogy az elnök és a kentuckyi szenátor "változatlanul egységes" állásponton van egy sor törvényhozási ügyben. A szóvivőnő az adóreform és az amerikai-mexikói határon építendő fal ügyét említette.



A nyári vakáció után, szeptember 5-én visszatérő törvényhozóknak két fontos törvénnyel kell megbirkózniuk: meg kellene szavazniuk a kormányzat csődjének elkerülését, valamint az államadóssági küszöb felemelését biztosító törvényeket. Steve Mnuchin pénzügyminiszter a héten jelezte: a kormányzat kasszájában szeptember 29-ig elegendő pénz van, ezt követően - ha nem születik meg a szükséges törvény - a kormány nem tudja fizetni a számláit. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányzatnak az államadóssági küszöb emeléséről olyan "tiszta" törvényre van szüksége, amely nem tartalmaz más intézkedéseket, például a republikánusok egyik csoportja által szorgalmazott kiadáscsökkentést.

MTI