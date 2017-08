Novák Katalin: nőhet a családok anyagi mozgástere

2017. augusztus 25. 11:08

Nőhet a családok anyagi mozgástere a korábban kiutalt támogatásokkal - mondta az Emmi család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Novák Katalin emlékeztetett, korábban megérkeznek a családokhoz a szeptemberi támogatások; a családi pótlék, a gyermekvédelmi segély és a gyermeknevelési támogatás. A családtámogatásokat hétfőn utalják el, míg a posta kedden kézbesíti az ellátásokat.



Az államtitkár péntek reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a témával kapcsolatban elmondta azt is, 1,3 millió család kaphatja meg korábban a támogatásokat.



Az M1 aktuális csatorna műsorában szólt arról is, idén már a gyerekek több mint 85 százaléka ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez, a kormány egy nemrégiben hozott döntésének köszönhetően az első kilenc évfolyamon tanulók szüleinek nem kell fizetniük a kiadványokért.



Kitért arra is, hogy a gyermekek étkezéséért a családok nagyobb részének nem kell fizetnie a bölcsődékben, óvodákban és az iskolákban.

MTI - M1