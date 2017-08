Macron a kétsebességes Európa szószólója

2017. augusztus 25. 11:38

A kétsebességes Európa szószólójának látta a romániai sajtó egy része Emmanuel Macron francia államfőt, aki csütörtökön Bukarest vendége volt.

A Gandul című szabadelvű portál két véleménycikkben is foglalkozik a francia elnök látogatásával. Az egyik szerzője, Lelia Munteanu fogalmazta meg, hogy hiába magyarázta nemrég Klaus Iohannis román államfő, hogy nem létezik kétsebességes Európa, épp e kétsebességes Európa megtestesítőjét fogadta csütörtökön Bukarestben.



A cikkíró szerint a francia elnök nem ajándékot hozni jött Romániába. "Kihasználja, hogy (Angela) Merkel (német kancellár) el van foglalva a választásokkal, és megpróbál elébe vágni" - fogalmazott a cikkíró megemlítvén a helikopterek és rakéták romániai eladására vonatkozó, csütörtökön aláírt szándéknyilatkozatokat.



A Gandul másik véleménycikkében Iulian Anghel a gazdag nyugatnak a szegény kelet elleni offenzívája nyitányáról ír a látogatás kapcsán. Megállapítja: a kelet-európai országoknak nem könnyű lenyelni Macron kiküldött munkásokra vonatkozó elképzeléseit. A francia elnöknek Romániában és Bulgáriában könnyebb dolga van, mert ezeknek az országoknak szükségük van a segítségére a schengeni térséghez való csatlakozásban. "De Magyarországgal és Lengyelországgal, amelyeket tüntetőlegesen elkerült, nem lesz könnyű" - állapította meg.



"Macron az európai reform oszlopa kíván lenni, és egyáltalán nem jó előjel, hogy offenzíváját a szegény keleten kezdi olyan körülmények között, hogy Európa nagy problémái az euróövezetben vannak" - fogalmazott véleménycikkében Iulian Anghel.



Az oszd meg és uralkodj elvet vélte felfedezni a Krónika erdélyi magyar napilap vezércikkírója, Balogh Levente is a látogatásban. A cikkíró szerint a francia elnök alapvetően olyan uniót akar, amelyben a tagállamok egyre inkább szövetségi rendszerben működnek, szuverenitásuk még nagyobb hányadát áldozzák fel a központi irányítás javára.



Megállapította: Emmanuel Macron látványosan kihagyta látogatásából az EU-t gyakran bíráló Magyarországot és Lengyelországot, és azáltal, hogy a Csehországgal és Ausztriával a slavkovi hármas tagjaként találkozott a V4-ek esetleges szorosabb együttműködését próbálja idejekorán megroppantani.



"Amennyiben hangzatos ígéretek, illetve kompromisszumos javaslatok révén, oszd meg és uralkodj-alapon sikerült leválasztania róluk (Magyarországról és Lengyelországról) a V4-ek másik két tagját, illetve megszereznie a regionális együttműködést elutasító, a hangzatos nyilatkozatok és ígéretek szintjén mindig a nyugati hatalmakhoz törleszkedő, azok "jóindulatát" zsíros fegyvervásárlási szerződésekkel megszerző Románia, valamint a mindig peremre szoruló Bulgária támogatását, nem is biztos, hogy számolnia kell" Magyarországgal és Lengyelországgal - állapítja meg a Krónika vezércikkírója.



Az Adevarul liberális bukaresti napilap blogrovatában közölt véleménycikkben Cristian Unteanu a lap brüsszeli tudósítója szerint Macron látogatásának a célja Bukarest támogatásának a megszerzése volt a kiküldött dolgozókra vonatkozó EU-s szabályok módosításához. Minden egyéb csak udvarias kiegészítő. A cikkíró szerint Emmanuel Macron e tárgyban Iohannis elnöktől csak egy nagyon általános ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy valóban módosítani kell a vonatkozó európai szabályozást.

MTI