Utcát neveztek el Körmöczy Zsuzsáról Pasaréten

2017. augusztus 25. 12:14

Születésének 93. évfordulóján utcát neveztek el Pasaréten Körmöczy Zsuzsáról, a magyar tenisz legsikeresebb játékosáról.

A Vasas pasaréti sportközpontjának szomszédságában, a Radna utcából nyíló lépcső kapta meg a francia nemzetközi bajnokság 1958-as győztesének nevét.



A pénteki névadó ünnepségen elsőként Székhelyi József Jászai Mari-díjas színművész, a tenisz szerelmese és amatőr művelője rövid verssel emlékezett a 43-szoros magyar bajnokra.



Ezután Hegyi Iván, Vasas kommunikációs igazgatója elevenítette fel Körmöczy Zsuzsa életútját és sikerekben gazdag sportkarrierjét.



"Nem csupán a teniszben, hanem az egyetemes magyar sportban is a legnagyobb legendák között a helye" - fogalmazott Hegyi, aki szerint Körmöczy "emberi minőségében is a kolosszusok közé tartozott, a pályafutása pedig minden kétséget kizáróan monumentális".



Emlékeztetett arra, hogy az alacsony termetű teniszező tőrvívóként is tehetséges volt, sportágválasztását végül az döntötte el, hogy 14 évesen legyőzte az amerikai felnőtt ranglista akkori harmadik helyezettjét. Kiemelte: a Vasas örökös bajnoka címmel kitüntetett sportoló 1953-tól tíz éven át szerepelt a világ legjobb tíz teniszezőnője között, s a legsikeresebb éve 1958 volt, amikor finom játékával a párizsi Roland Garroson győzött, Wimbledonban az elődöntőig jutott, a világranglistán pedig a második helyen zárt.



Kitért arra is, hogy Körmöczy legnehezebb meccsét nem a teniszpályán vívta, hiszen zsidó származása miatt 1941-ben nemcsak a válogatottból tették ki és a ranglistáról is törölték, hanem még ütőt és labdát sem vásárolhatott. Hamis papírokkal, Pintér Klára néven bujkált, így tudta túlélni a vészterhes korszakot.



Hegyi Iván megjegyezte, hogy a pályafutását 40 évesen befejező Körmöczy később szövetségi kapitányként segítette a magyar teniszt, majd másfél évtizeden keresztül vezette a Vasas teniszszakosztályát.



Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy "ha a bűnös korszak nem tette volna lehetetlenné, hogy Körmöczy Zsuszsa a teniszben folyamatos pályát fusson be, akkor lehet, hogy ma arról beszélnénk, hogy egykor a világranglista első helyezettje volt". Hozzáfűzte: amikor Körmöczy pályafutása a csúcsán, az '50-es évek végén kapott egy ajánlatot, hogy maradjon kint Angliában, ő akkor hazajött és itt élte le az életét.



"Ez az üzenet azt mondja nekünk, hogy bárhová is szülessünk, ha hiszünk abban, hogy tehetségesek vagyunk, és ha napról napra hozzá tudunk tenni valamit az életünkhöz, akkor igenis eredményesek tudunk lenni" - jelentette ki Varga Mihály.



Az ünnepségen részt vett többek között Markovits László, a Vasas elnöke, Köves Gábor korábbi Davis Kupa-játékos, a férfi válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, a klub több korábbi és jelenlegi sportolója, valamint a Vasas egykori kiváló teniszezőjéről elnevezett akadémia ifjú tehetségei.

MTI