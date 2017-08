Iszlamista terrorfenyegetés Rómának és a Vatikánnak

2017. augusztus 25. 17:04

Az olasz fővárost és Ferenc pápát fenyegető több videofelvételt tettek közzé az Iszlám Államhoz (IÁ) tartozó terroristacsoportok internetes oldalaikon. Christoph Graf, az egyházfőt védő svájci gárdisták parancsnoka maga sem zárta ki a Vatikán elleni merénylet lehetőségét - jelentette az olasz sajtó pénteken.

Az Iszlám Állam egyik kommunikációs csatornájaként ismert Al-Hayat Media Center által közölt videón azt látni, hogy dzsihadista fegyveresek Krisztus-szobrokat semmisítenek meg, valamint széttépnek egy Ferenc pápát ábrázoló posztert. A felvételen angolul arra figyelmeztetik a “hitetleneket”, hogy az Iszlám Állam fegyveresei Rómába is eljutnak. A videót a Fülöp-szigeteki Marawiban forgatták.

Olasz sajtóértesülések szerint az utóbbi napokban a terroristaszervezet más oldalain is több hasonló videót publikáltak, amelyek szerint magányos farkasok, vagyis merényletet egyedül elkövető terroristák támadják meg majd Rómát és a Vatikánt is. A fenyegetésekben gázolásos és késeléses merényletekről is beszélnek.

Az olasz hatóságok hangsúlyozták, hogy egyetlen egy ország, így Itália sem érezheti magát biztonságban a merényletekkel szemben. Nem ez az első alkalom, hogy az IÁ az internetes oldalain Rómát és a Vatikánt fenyegető videofelvételeket hoz nyilvánosságra, amelyeken a terroristaszervezet zászlói lobognak a Colosseum tetején vagy a Szent Péter téren.

Christoph Graf, a svájci gárdisták parancsnoka úgy nyilatkozott: csak idő kérdése, hogy Rómában is terrormerényletet kövessenek el, esetleg a Vatikán ellen is. Hangsúlyozta, hogy az egyházfő és a pápai állam védelmére hivatott svájci gárda minden eshetőségre felkészült.

Olaszországban számos más európai állammal ellentétben eddig nem követtek el iszlamista terrormerényletet. Elemzők szerint azért, mert eddig Olaszország folyosóként szolgált a Közel-Keletről és Afrikából Európába tartó dzsihadisták számára, valamint menekülési útvonalként is az ellentétes irányban.

mti