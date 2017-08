A macedón kormány nem kémkedett

2017. augusztus 25. 21:16

A macedón kormánynak nem volt köze a Szerbia elleni kémkedéshez, a szerb kormány utóbbival kapcsolatos értesülései "külföldi tényezőkre" és a titkosszolgálatra vonatkoztak - mondta Ivica Dacic szerb külügyminiszter pénteken Nisben, ahol macedón kollégájával, Nikola Dimitrovval találkozott.

Dacic kiemelte, hogy a macedón diplomácia vezetőjével konstruktív megbeszélést folytatott, és tájékoztatta őt a szerb titkosszolgálati értesülésekről.



"A birtokunkban lévő információk váltották ki a reakciónkat, mert nem akartuk, hogy mindez tartós károkat okozzon a két ország kapcsolatában, hogy később azzal vádolhassák Szerbiát: destabilizálni akarta Macedóniát" - hangsúlyozta Dacic. A külügyminiszter újságírói kérdésre válaszolva sem akarta megmondani, milyen külföldi tényezők játszottak közre az állítólagos lehallgatási botrányban.



Az ügy előzménye, hogy Szerbia vasárnap minden magyarázat nélkül sürgősen hazahívta konzultációra szkopjei nagykövetségének minden alkalmazottját.



Hétfőn Aleksandar Vucic szerb államfő a sajtónak csupán annyit mondott, hogy Belgrád azért rendelte haza diplomatáit, mert a szerb hírszerzés elegendő bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy Macedónia "rendkívül offenzív" tevékenységet folytat a szerbiai szervek és intézmények ellen. Részleteket azonban nem árult el.



Keddi belgrádi lapértesülés szerint a macedón titkosszolgálat követte és törvénytelenül megfigyelte a szerb diplomatákat. Nikola Dimitrov macedón külügyminiszter ugyanakkor visszautasította, hogy Macedónia kémkedett vagy szándékában ált volna kémkedni a szerb diplomaták után, ezt a mostani találkozó után is megerősítette.



Macedón lapok azt állították, hogy a Nyugat avatkozik be Macedónia belügyeibe, és a szkopjei amerikai nagykövet, Jess Baily "brit és német segítséggel" destabilizálni akarja Szerbiát, hogy visszaszerezzék a Balkán felett az uralmat. A Politika című macedón hírportál értesülései szerint Bailynek néhány éve el kellett hagynia Törökországot, mert sikertelen volt Recep Tayyip Erdogan török elnök elleni "puccskísérlete". A nagykövetet a portál korábban a "CIA kutyájának" is nevezte.



A szerb diplomaták csütörtökön visszatértek Szkopjébe, és pénteken megkezdték a munkát. Maga a nagykövet augusztus 31-én foglalja el a helyét. Erről még szerdán, telefonon egyezett meg Aleksandar Vucic és Zoran Zaev macedón kormányfő.

MTI