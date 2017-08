Negyven fellépő a 28. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon

2017. augusztus 26. 11:31

A több mint 40 fellépő mellett családi- és gyerekprogramokkal, valamint kiállításokkal is várják az érdeklődőket a 28. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon szeptember 2-án és 3-án több mint tíz helyszínen.

Dél-Buda legnagyobb fesztiváljára a főváros Bornegyedében különleges pezsgőkkel, borokkal, koncertekkel és kiállításokkal készülnek a szervezők - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A Piactér az operett, népzene és a néptánc előadások színtere lesz, olyan neves fellépőkkel, mint a Kaláka, Weszely Ernő, a Kerekes Band, Peller Károly vagy a Transylmania. A Pezsgő téren koncertezik az Eurovíziós Dalfesztivál 8. helyezettje, Pápai Joci, valamint a Budafoki Fúvósegyüttes, a Hot Jazz Band és New Level Empire is. Színpadra lép a Mary Podkids, a NAZA, a Bagossy Brothers Company és Dj Infraghandi.



A fiatalok felkarolásának jegyében indította el tavasszal - az önkormányzat támogatásával - a Budafoki Pincejárat zenei tehetségkutató versenyét, amelynek két nyertese, a HellóPisti és a Ruby Harlem is fellép a fesztiválon.



A négy fő helyszín - Piactér, Pezsgő tér, Fröccsterasz, Borudvar - mellett a Haggenmacher sörgyárban és az Art Quarter Budapest kiállítóterében kortárs képzőművészeti tárlatokat tekinthetnek meg az érdeklődők. A Dr. Takács Pál Parkban, a Szőlőskert gyermeksátor rendezvényen kézműves- és óvodás foglalkozás, bábjátékok, arcfestés és koncertek várják a családokat.



Első alkalommal nyitja meg országos központjának udvarát az Ökumenikus Segélyszervezet a borfesztivál vendégei előtt. Míg a felnőttek a Kastélyosdombói Sajtműhely prémiumtermékeit kóstolhatják és a segélyszervezet munkáját bemutató fotókiállítást tekinthetik meg, addig a szervezet munkatársai a gyerekeket interaktív játékokkal szórakoztatják .



Ismét megnyitja kapuját a Sacelláry kastély, ahol csoportos vezetés keretében mutatják be a látogatóknak a történelmi szecessziós kastély látnivalóit.



A Magdolna utcában megelevenedő Művész utcában különféle művészeti alkotásokkal, installációval ismerkedhet meg a közönség, míg a Hosszúhegy téren felállított alkotósátrakban különféle kreatív programokat kínálnak.



Idén először a Budafoki Pincejárat nagy buszai a Blaha Lujza tér és a Campona között délelőtt 11 és este 23 óra között, fél óránként közlekednek - írták.

