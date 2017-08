Fazekas: megélénkültek a magyar-kínai kapcsolatok

2017. augusztus 26. 16:42

A kormányzat keleti nyitás politikájának köszönhetően megélénkültek a magyar-kínai kapcsolatok - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az MTI-nek szombaton a szlovéniai Gornja Radgonán.

A miniszter, aki részt vett a szlovéniai AGRA nemzetközi vásáron és kétoldalú megbeszélést folytatott Han Csang-fu kínai mezőgazdasági miniszterrel, kifejtette: Magyarországnak az a szándéka, hogy központi elhelyezkedését kihasználva egyfajta logisztikai központja legyen a régió és Kína közötti kereskedelmi áruforgalomnak, amelyet megerősítenek a közelmúltban elhatározott infrastrukturális fejlesztések, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal.



"A keleti nyitás politikája és a kínai Egy övezet, egy út program összhangban van egymással, amelybe beleilleszkedik a Budapest-Belgrád vasútvonal és logisztikai központ" - hangsúlyozta.



Mint mondta: Kína baráti országnak tekinti Magyarországot és fontos stratégiai partnernek Közép-Kelet-Európában.



"Az elmúlt hat évben exportunk nyolcszorosára nőtt Kínával és 67 millió euró értékben exportáltunk többek között agráripari-termékeket, például borokat, mintegy 11 ezer hektolitert, ezért Kína a negyedik legnagyobb célországunk" - részletezte a tárcavezető, majd hozzátette: Magyarország rendelkezik a közép-európai országok közül a legtöbb termékcsoportra vonatkozó exportengedéllyel Kínába.



Fazekas Sándor közölte: összességében Kína Magyarország tizedik legfontosabb kereskedelmi partnerévé lépett elő. A teljes export meghaladta az 500 milliárd forintot, ebben pedig a mezőgazdaság és élelmiszeripar is fontos szerepet töltött be.



A miniszter úgy vélte: a fejlődés egyik lehetősége az internetes, úgynevezett e-kereskedelem, amely egyre inkább terjed Kínában is, és ami az áruk közvetlen, versenyképes áron történő értékesítését teszi lehetővé, ezért ennek fejlesztésében mindkét ország érdekelt.



A magyar miniszter kínai kollégája meghívására szeptemberben egy kiállításra és konferenciára utazik Kínába, ahol magyar kiállítók is be tudnak majd mutatkozni.



Fazekas Sándor az AGRA nemzetközi vásárral kapcsolatban elmondta: Magyarország az egyik legnagyobb kiállító a számára fontos vásáron, hisz Szlovénia jelentős partnere és egy baráti szomszédos ország.



Mintegy húsz cég és egyéni vállalkozás mutatja be a termékeit: vetőmagtisztítókat, magtisztítókat, mezőgazdasági gépeket, pálinkafőzdét és mini malmokat, valamint különböző üzemszervezési módszereket kifejlesztő cégek is részt vesznek a kiállításon - mondta a miniszter. Az idei, 55. AGRA nemzetközi vásárnak Kína a díszvendége.

MTI