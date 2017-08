Rétvári Bence a Szentszék külügyminiszterével találkozott

2017. augusztus 26. 20:15

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton este Rómában találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék külügyminiszterével, aki elismerésre méltónak nevezte a Hungary Helps programot - közölte a tárca szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint Rétvári Bence részletes tájékoztatást adott Magyarország Hungary Helps programjáról és az üldözött keresztények megsegítése érdekében végzett magyar tevékenységről. Külön kitértek a települési újjáépítésre Irakban és a humanitárius segítségekre Jordániában és Libanonban.



Rétvári Bence elmondta, Magyarország anyagi erejét meghaladó módon is igyekszik támogatást adni oktatási, lakhatási, egészségügyi és más humanitárius célokra, illetve százas nagyságrendben biztosít ösztöndíjakat is - tették hozzá.



Az érsek külön elismerte, hogy a magyar kormány az üldözött területeken elő keresztények vezetőit személyesen is meghívta, illetve meglátogatta, hogy felnyissák az európaiak szemét a valós történésekre és a segítséget a helyi igényekhez igazítsák.



A Szentszék külügyminisztere elismerésre méltónak nevezte a Hungary Helps programot és jó példának tartotta más országok számára is, mert visszaadja a reményt az otthonukat elhagyóknak, hogy szülőföldjükre visszatérve építsék újra a jövőjüket.



Rétvári Bence személyesen is meghívta az érseket az októberi, üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos budapesti nemzetközi konzultációra - áll a közleményben.

MTI